Venter fortsatt mye nedbør i Tyskland og Sveits

I deler av Tyskland og nabolandene er katastrofen lang fra over. Ekstremværet er i ferd med å flytte seg sørover i Europa.

Nedbøret i Tyskland har også skapt store problemer for trafikken. Flere veier er stengt. Foto: Wolfgang Rattay REUTERS

Nå nettopp

Tyske medier melder at sørøstlige deler av Bayern vil bli rammet av kraftig regn i helgen. Det er utstedt flomvarsel for distriktene Traunstein og Berchtesgadener Land.

– Det er sendt ut varsel på høyeste nivå også i deler av Sveits, sør for Tyskland, forteller Erik Holmqvist. Han er hydrolog hos NVE.

– Det vannet skal videre til Tyskland etter hvert, legger han til.

Hvilke konsekvenser disse vannmassene vil ha for de allerede flomrammede områdene i Tyskland er vanskelig å forutse. Han forteller at innsjøen Vierwaldstätter i den sveitsiske byen Lucern også har flommet over.

– Man må nok regne med at det blir økt vannføring de nærmeste dagene.

Mindre nedbør i flomrammede områder

Men Holmqvist tror det verste er over for de tyske områdene som har vært hardest rammet av ekstreme nedbørsmengder. Det bekrefter også meteorolog Martin Granerød i Meteorologisk institutt.

– I området hvor det er flom nå blir det mindre nedbør fremover. Det kan være noen byger i dag, men det ser ikke ut til at nedbøren er like kraftig.

Det er også sendt ut flomvarsel i Luxembourg, ifølge nettsiden Meteoalarm.

Evakuerte får vende hjem

I den nederlandske byen Maastricht får innbyggerne vende tilbake til hjemmene sine. Flere tusen skal ha vært evakuert. Vannivåene er nå i ferd med å synke. Andre steder i Limburg-regionen er innbyggerne under evakuering.