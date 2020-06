Nord-Korea bryter kommunikasjonen med Sør-Korea

Det har ulmet mellom de to nabolandene i lengre tid, og tirsdag kom meldingen fra Nord-Korea om at landets ledelse ville kutte direkte kommunikasjonslinjer til Sør-Korea klokka 12.

Sør-Korea bekrefter at naboene ikke lenger svarer på oppringinger på de direkte linjene allerede før klokka 12.

De siste ukene har nordkoreanske avhoppere og andre aktivister sendt ballonger over grensen med flygeblader som kritiserer Nord-Korea og leder Kim Jong-uns atomplaner og brudd på menneskerettigheter.

Slike ballonger er ikke noe nytt og har tradisjonelt blitt sett på som en del av ytringsfriheten i Sør-Korea. Mengden sendt nordover skal imidlertid ha vært enorm i det siste, ifølge Nord-Korea, med rundt 500.000 flygeblader som kritiserer Kim Jong-un for å true med atomvåpen.

Truet med å droppe avtale

I forrige uke truet myndighetene i nord med å bryte kontakten hvis ikke sørkoreanske myndigheter sørget for å setter en stopper for aktiviteten, og Sør-Korea varslet forbud mot å sende flygeblader over grensen til Nord-Korea.

Kims søster, Kim Yo-jong, truet med å avslutte en avspenningsavtale og omtalte avhopperne som «avskum» som har forrådt sitt hjemland.

Beskjeden tirsdag morgen var at nordkoreanerne vil kutte av og stenge telefonlinjene helt mellom myndighetene i nord og sør. De er blitt opprettholdt via et felleskontor for landene. I tillegg vil alle andre kommunikasjonskanaler brytes fra klokka 12 tirsdag, ifølge KCNA.

Kan være påskudd

Forholdet mellom landene har vært anstrengt lenge, tross tre møter mellom Nord-Koreas leder Kim Jong-un og Sør-Koreas president Moon Jae-in i 2018. At forholdet mellom Sør-koreas allierte USA og Nord-Korea har blitt dårligere, hjelper heller ikke.

Noen eksperter kommenterer nå at Nord-Korea bevisst ønsker å skape spenninger mellom landene for å styrke nasjonalt samhold i nord eller for å øke følelsen av provokasjon i møte med vedvarende sanksjoner mot landet.