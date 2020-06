Canadas statsminister sjokkert over video av behandling av urfolksleder

Videoen, filmet og frigitt av Canadas politi RCMP, ble tatt opp politibilens kamerasystem og viser en opptrinnet mellom Allan Adam, kona og niesen 10. mars der de ble stanset på grunn av at registreringsnummeret på bilen var utløpt. På et tidspunkt går politiet løs på Adam, legger ham i bakken og slår ham i ansiktet.

– Vi har nå sett den sjokkerende videoen av chief Adams pågripelse og må komme til bunns i dette, sa statsminister Trudeau på sin daglige presseorientering fredag.

Sean Kilpatrick, The Canadian Press / AP / NTB scanpix

– Som mange andre stiller jeg alvorlige spørsmål ved det som skjedde. Den uavhengige granskningen må være åpen og utført slik at vi får svar, sier Trudeu.

Videoen viser at Adam har en opphetet diskusjon med politiet utenfor et kasino i provinsen Alberta. Situasjonen tar av når en politibetjent forsøker å sette håndjern på kona til Adams.

Adam har tidligere forklart at han nettopp hadde hentet bilen som hadde vært beslaglagt. Han var ikke klar over at registreringsnummeret var utløpt, og spurte politiet hvorfor de stoppet ham, og ble provosert av at de ikke svarte ham, og forsøkte å kjøre fra stedet. Da ble de beordret til å stanse, kona ble slept ut av bilen og forsøkt påført håndjern.

Politiet i Canada har tidligere konkludert med at politiet handlet innenfor rimelighetens grenser.