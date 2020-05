Mark Burkhalter har ikke satt dype spor etter seg utenfor delstaten Georgia. Wikipedia bruker bare én linje på ham: «Mark Burkhalter (født 12. desember, 1960) er en amerikansk politiker som arbeidet i Representantenes hus i Georgia fra 1993 til 2011.»

Men på hjemmebane i byen Johns Creek like utenfor Atlanta er det mange som vet hvem han er. Når innbyggerne skal feire et eller annet, skjer det gjerne i Mark Burkhalter Amphitheater.

USAs nye norgesambassadør får mye av æren for at Johns Creek fikk bystatus i 2006. I 2009 hadde GeorgiaTrend ham på en liste over de 100 mest innflytelsesrike innbyggerne i Georgia.

Erfaringene hans fra rikspolitikk er først og fremst en periode som assistent for Newt Gingrich i Washington. Gingrich var blant annet speaker i Representantenes hus, og markerte seg som en svært konservativ republikaner.

RIC FELD, AP/ NTB Scanpix

Få skandaler

Sammenlignet med andre delstatspolitikere er det relativt få skandaler rundt ham, viser et søk i arkivene til avisen Atlanta Journal Constitution. Men han hadde ingen utfyllende svar i 1995, da avisen spurte om detaljer rundt en golfreise.

Turen var betalt av lobbyister. De inviterte med seg fem politikere, og av en eller annen grunn fire striptease-dansere. Politikerne hevdet senere at det ikke skjedde noe utilbørlig, og at de knapt hadde sett kvinnene.

I 2010 hadde han en kort periode som leder av Representantenes hus i delstatsforsamlingen. Han måtte overta etter at forgjengeren innrømmet et seksuelt forhold til en lobbyist.

I løpet av de elleve dagene han var «speaker», klarte han å banke gjennom 30 utnevnelser til statlige embeter. Ett av dem var som representant til statens etikkommisjon. Robert Proctor som fikk jobben, ble ikke sittende lenge. Det viste seg at han nektet å betale en bot til kommisjonen, etter at han lot være å registrere som lobbyist.

Burkhalter selv trakk seg fra delstatsforsamlingen kort tid senere, og fikk jobb i et advokatfirma. Selv er han ikke jurist, men jobber som seniorrådgiver for samfunnskontakt og politikk. I og med at han fortsatt har verv i lokalpolitikken, kan han ikke registrere seg som lobbyist.

Stor i eiendom

Ved siden av politikken har han bygget opp en formue som eiendomsinvestor.

Den nye ambassadøren studerte statsvitenskap med vekt på internasjonal politikk.

Politisk er han konservativ. I 2008 støttet han Mitt Romney i presidentvalget. De siste årene har han markert seg som en sterk støttespiller for Donald Trump. Han har lenge hevdet at skattekutt er nødvendig for å få fart på økonomien.

Etter britenes brexit-avstemning sammenlignet han det å forlate EU med amerikanernes opprør mot de britiske kolonistene i 1776.

Han bor fortsatt i Johns Creek. I tillegg har han en eiendom på Cayman Islands.