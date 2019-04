Det skriver BBC.

Sent torsdag kveld brøt det ut opptøyer i Derry i Nord-Irland der flere skudd ble avfyrt. Under opptøyene ble den 29 år gamle journalisten Lyra McKee skutt, trolig av et streifskudd.

De to tenåringene som er pågrepet, er siktet for å ha begått en terrorhandling, ifølge BBC.