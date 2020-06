Dommer avviser Trumps forsøk på å stanse John Boltons bok

Dommer Royce Lamberths beslutning kom lørdag, tre dager før boken lanseres.

I den etter hvert svært omtalte boken «The Room Where It Happened», skriver Bolton om sin tid som president Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver, og han kommer med flere oppsiktsvekkende påstander og anklager mot presidenten.

Det amerikanske justisdepartementet har bedt en domstol i Washington om å stanse bokutgivelsen med den begrunnelse at boken inneholder flere hemmeligstemplede opplysninger.

Over 200.000 eksemplarer er allerede distribuert ut til både journalister og bokhandlere, og flere utdrag av boken er omtalt i en rekke medier.

Den konservative Bolton har ofte blitt omtalt som en hauk og krigshisser, og han har jobbet både for president Ronald Reagan og for far og sønn George Bush.

Han var president Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver fra mars 2018 til april 2019. Trump har sagt at han ga Bolton sparken, mens Bolton hevder han selv sa opp.