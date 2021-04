Foto: Oksana Yushko, The Washington Post Verden Hund Hundefrelser eller gæern kattedame? Hun har viet livet til å berge Moskvas herreløse dyr.

MOSKVA (The Washington Post): Anastasia Pomorina bruker nesten all sin tid til å redde hunder i Russland, et land med et komplisert forhold til sine løshunder.

På en svingete grusvei i skogen utenfor Moskva labber en stor hund av uvisst opphav i vei. Plutselig lyder et rop. Flere hunder dukker frem, hopper og spretter om hverandre. Deretter kommer en ny flokk til syne, og så enda en.

Snart ser hele veien ut som en bølgende strøm med røde, brune, svarte, flekkede, korthårede og raggete hunder. Halene logrer som vimpler i vinden, de puster og peser med tungene ut av kjeften.