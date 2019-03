Vinduene med prostituerte på utstilling er Amsterdams mest beryktede og omstridte turistattraksjoner. Men det er også en av de største.

– Å betrakte sexarbeidere som en turistattraksjon, hører fortiden til, sier finansbyråd Udo Kock i en uttalelse.

1. april i år forbyr de guidede turer etter kl. 19 på kvelden. Og 1. januar 2020 forbyr de rett og slett alle guidede turer i «Red light district». Også andre organiserte turer i samme område, blant annet med bar-til-bar-besøk, blir forbudt.

De Wallen, det historiske nabolaget hvor prostitusjonsstrøket ligger, er rett og slett oversvømt av turister, mener byens myndigheter. I tillegg ønsker de å bedre arbeidsvilkårene for prostituerte.

Myndighetenes opptelling viser at det sentrale torget i «Red light district» har besøk av over 1000 guidede turistgrupper ukentlig, ved siden av andre besøkende.

For mange turister

I likhet med flere andre storbyer i Europa har Amsterdam et luksusproblem: For mange ønsker å besøke byen.

Det siste tiåret har antall turister økt kraftig. Årlig overnatter mer enn 4 millioner utlendinger i byen. I fjor ble sto utlendinger over mer enn 8 millioner overnattingsdøgn ved byens hoteller, ifølge den offisielle statistikken. Langt flere er på dagsbesøk der. New York Times anslår at byen har 19 millioner besøkende årlig nå.

Det er ikke hovedstaden, hvor det bare bor 850.000 innbyggere, dimensjonert for. Spesielt i den lille, historiske bykjernen er det i lange perioder for mange folk.

Utenfor De Wallen-nabolaget vil guidede turer fortsatt tillates – men bare med sertifiserte guider. Myndighetene reduserer maksimal gruppestørrelse fra 20 til 15, og det blir dessuten forbudt med gratisturer, skriver avisen Algemeen Dagblad.

Myndighetene i Amsterdam har i flere runder tidligere forsøkt å rydde opp i «Red light district». I fjor begynte de å stenge av gater for rengjøring på kveldstid, for å spre turistene i et større område, og de begynte også aktivt å bøtelegge besøkende som urinerte offentlige eller oppførte seg ufint.

Selv om prostitusjon er lovlig i Nederland, så har myndighetene forsøkt å begrense omfanget. De har slått hardere ned på kriminelle bakmenn, ved å kjøpe opp bygninger i området og på andre måter begrense omfanget av den spesielle formen for prostitusjon.

Vil begrense korttidsutleie

Amsterdam har det siste året også vært i forhandlinger med Airbnb, den største formidleren av korttidsutleie av leiligheter, for å begrense omfanget og slik forsøke å redusere veksten i turismen. De ser også på muligheten for å begrense byggingen av nye hoteller, ifølge The Guardian.

Forhandlingene med Airbnb og flere lignende aktører har ikke ført frem, og forrige måned varslet myndighetene i byen at de ser på hvordan de kan håndheve den nye regelen om maksimalt 30 utleiedøgn årlig for boliger.

– Som hovedregel ser Amsterdam negativt på at boliger leies ut til besøkende. Hus er til for å bo i, uttalte boligbyråd Laurens Ivens til avisen DutchNews.