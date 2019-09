Ingen av de to store blokkene vil få flertatt etter tirsdagens nyvalg i Israel. Det er resultatet etter at 92 prosent av stemmene er talt opp, melder Haaretz. De skriver at de har opplysningene fra en kilde i Israels sentrale valgkomité.

Foreløpig er det svært uklart om Benjamin Netanyahu får fortsette som Israels statsminister, eller om det etter 13 år er over og han må forsvare seg mot en korrupsjonstiltale.

Resultatene så langt tyder på at det blir 32 mandater til både Netanyahu og hans høyreorienterte parti Likud og utfordreralliansen Blått Hvitt, som ledes av tidligere forsvarssjefen Benny Gantz.

Netanyahu er svært nær ved å oppnå de nødvendige 61 mandatene, men det ser ikke ut til at han vil klare det, skriver Haaretz.

De endelige resultatene ventes å komme senere onsdag.

Fakta: Valget i Israel Tirsdagens valg er det andre valget Israel avholder i løpet av et halvår. Statsminister Benjamin Netanyahu så ut til å ha klart å skrape i land en seier i april i år, men klarte ikke å samle en flertallskoalisjon bak seg. Dermed ble det nyvalg. Nasjonalforsamlingen Knesset har 120 plasser. En regjering trenger støtte fra minst 61 av medlemmene i Knesset for å styre. Benjamin Netanyahu har vært statsminister sammenhengende siden 2009. Han var også statsminister fra 1996 til 1999. Netanyahu og høyresiden har hele tiden ligget best an, mens hovedutfordreren Benny Gantz og alliansen Blått Hvitt har en lengre vei å gå for å få flertall.

Corinna Kern, Reuters/NTB scanpix

Netanyahu vil etablere «sterk sionistisk regjering»

Både Benjamin Netanyahu og Benny Gantz sa natt til onsdag at de er forberedt på forhandlinger for å danne en regjering.

– I løpet av de neste dagene vil vi gå inn i forhandlinger om å etablere en sterk sionistisk regjering og for å unngå en farlig antisionistisk regjering, sa Netanyahu på Likuds valgvake i Tel Aviv. Han presiserte at han ville vente på de faktiske resultatene.

Benny Gantz sier han vil danne en bred samlingsregjering ettersom valgresultatet i Israel viser dødt løp.

– Vi vil danne en bred samlingsregjering som vil gjenspeile folks ønske, sa Benny Gantz i en tale i Tel Aviv natt til onsdag.

Oded Balilty, AP/NTB scanpix

Valgdagsmålingene tyder på dødt løp

Valgdagsmålingene tydet på at Netanyahus parti og sannsynlige alliansepartnere hadde fått bare 55 mandater. Med 92 prosent av stemmene talt opp, ser det ut til at disse partiene får 56 mandater.

Partiene som støtter Benny Gantz ligger an til å få 43 mandater. Dette inkluderer ikke de 12 mandatene som de arabiske isralernes liste ser ut til å få.

Kommentatorer har nærmest tatt det for gitt at politikerne må finne en løsning og at en tredje valgomgang er utenkelig. Spørsmålet er om det likevel kan komme til å skje.

Oren Ben Hakoon, Reuters/NTB scanpix

Lieberman kan avgjøre hvem som vinner

Som ventet havnet Avigdor Lieberman, en tidligere alliert av Netanyahu og flere ganger minister i hans regjeringer, på vippen. Lieberman forhindret at Netanyahu klarte å stable på bena en styringsdyktig regjering etter valget i april. Han nektet å gi etter for kravene til de religiøse partiene.

Nå har Liebermans parti Yisrael Beiteinu (Israel Vårt Hjem) fått enda mer støtte og vokser fra 5 til 9 mandater. De inngikk under valgkampen en avtale om stemmedeling med Blått Hvitt, men det er et åpent spørsmål hvem Lieberman eventuelt vil gå i koalisjon med.

Sebastian Scheiner, AP/NTB scanpix

Netanyahu på vei mot domstolene?

Benjamin Netanyahu har gått til valg med en korrupsjonssak hengende over seg. Riksadvokaten har sagt at han etter en høring akter å ta ut tiltale, men Netanyahu har forberedt en lov som kan gi ham immunitet. Valgresultatet kan avgjøre om han vil kunne få det nødvendige flertallet i Knesset til å få vedtatt en slik lov.

Dersom Benny Gantz skal forhandle om en samlingsregjering som inkluderer Likud, forventes det at det vil bli uten Netanyahu. Et valgtap vil derfor kunne resultere i en straffesak for Netanyahu.

Mahmoud Illean, AP/NTB scanpix

Arabernes fellesliste mot 12 mandater

Benny Gantz har nok en gang en meget lang vei å gå for å kunne samle over 61 medlemmer av Knesset bak seg. I forkant av valget fremsto det som lite trolig at hverken han eller noen andre ville ta med seg de arabiske partiene i en regjering.

Benjamin Netanyahu advarte i forkant av valget om at araberne ville møte opp i et stort antall og «stjele valget». Noen valgdagsmålinger antydet at de kunne få 15 mandater, men nå ligger de an til å få 12 plasser i Knesset.

Annektering eller ikke

Utfallet av valget ser uansett ikke ut til å bringe veldig mye godt nytt for palestinerne. Begge de to blokkene har ved valget sagt at de vil sikre bosettingene på den okkuperte Vestbredden.

Netanyahu lovet under valgkampen at han vil «annekterer områdene til alle bosettere». Nesten 700.000 israelere har bosatt seg på den okkuperte Vestbredden og i Øst-Jerusalem, til tross for FN-resolusjoner om at bosettingene er ulovlige.