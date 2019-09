USA og Saudi-Arabia: Et uakseptabelt angrep. Iran må stilles til ansvar.

Angrepet mot Saudi-Arabias oljeanlegg var et «uakseptabelt» angrep «uten sidestykke», mener USAs utenriksminister Mike Pompeo og Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman, ifølge talsmannen i det amerikanske utenriksdepartementet.

– Ministeren og kronprinsen diskuterte behovet for at det internasjonale samfunnet sammen må motvirke den fortsatte trusselen fra det iranske regimet. De ble enige om at det iranske regimet må stilles til ansvar for dets aggressive, hensynsløse og truende oppførsel, sier talsperson Morgan Ortagus.

Foto: AP / NTB scanpix

FN-eksperter på vei til Saudi-Arabia

FNs generalsekretær António Guterres er bekymret. Han fordømte onsdag igjen angrepet, og han kaller det «en dramatisk opptrapping i Golfen» som må stoppes.

– Angrepet er en dramatisk eskalering i Golfen, og vi må absolutt stoppe denne typen opptrapping. Dersom det skjer en stor konfrontasjon i Golfen, vil det ha enorme konsekvenser i regionen og globalt.

Han sier FN-eksperter er på vei til Saudi-Arabia for å undersøke oljeangrepet.

Mandag uttalte Saudi-Arabias utenriksdepartement at de har invitert FN og internasjonale eksperter for å delta i undersøkelsene av droneangrepet mot oljeanlegget i Buqyaq.

FNs generalsekretær António Guterres sier ekspertene har mandat til å undersøke angrepet fra Sikkerhetsrådet.

Lørdagens droneangrep rammet et oljefelt og verdens største oljeprosesseringsanlegg tilhørende det statlige oljeselskapet Aramco. Saudi-Arabia mener det ikke er noen tvil om at de ble gjennomført med støtte fra Iran.