Canadas statsminister malte på seg «svartfjes» ved flere anledninger

I alt tre tilfeller er dukket opp det siste døgnet, i form av bilder og video fra skoleårsbøker og private opptak.

Trudeau, som var mellom 20 og 30 år da dette skjedde, beklaget torsdag og sa at han burde ha visst bedre.

– Jeg burde ikke ha gjort dette. Jeg burde ha visst bedre, og det gjorde jeg ikke. Jeg beklager på det sterkeste, sier han.

Offentliggjøringen av bildene skjer samtidig som Trudeau er i gang med valgkampen for parlamentsvalget i Canada 21. oktober.

Foto: AP / NTB scanpix

Trudeau er ikke den eneste politikeren i Nord-Amerika som har opplevd å bli kritisert for å ha stilt opp på det som oppfattes som rasistiske bilder. Tidligere i år ble guvernøren i den amerikanske delstaten Virginia, Ralph Northam, forsøkt presset til å gå av som følge at et bilde i en årbok fra et universitet i 1984.

I forbindelse med en avslutningsgalla i 2001 på en privatskole hvor Justin Trudeau jobbet som lærer, kledde statsministeren seg ut som karakteren Aladdin, skriver Time Magazine, som har publisert et bilde fra festen. Teamet festen var «arabiske netter».

Trudeau: Ja, bildet er rasistisk

På spørsmål om han tenker at bildet er rasistisk, svarer han følgende:

– Ja, det er det. Jeg tenkte ikke at det var rasistisk på den tiden, men nå vet vi bedre, sier han.

På bildet ser man at Trudeau, som på festen gikk med turban og kjortel, også sminket hendene sine mørke. Bildet er fra årboken til privatskolen West Point Grey-akademiet, der han underviste.

I årboken er Trudeau den eneste av de seks avbildede som har mørksminket hud. Mange av dem som kledde seg ut til «arabiske netter»-gallaen er fremdeles på skolen, inkludert han som i dag er rektor, Stephen Anthony. Han er avbildet med «det som later til å være en krone», skriver Time.

Trudeau sier at han også sminket ansiktet sitt da han gikk på videregående da han skulle synge «Day-O», en jamaicansk folkesang av den afroamerikanske sangeren og menneskerettighetsaktivisten Harry Belafonte, skriver The New York Times.

– Jeg angrer sterkt på at jeg gjorde det, sier han.

Torsdag kveld norsk tid skrev BBC World News om et tredje tilfelle der han opptrer med «blackface».

Trudeaus parti, The Liberal Party, bekrefter at videoen er ekte og er fra en gang tidlig på 1990-tallet. Videoen viser en leende Trudeau som vinker med hevede hender mens han stikker ut tungen og skjærer grimaser.

Trudeau er trolig i slutten av tenårene eller i begynnelsen av 20-årene på denne videoen.

Andrew Scheer, leder i det konservative partiet i Canada, sier «bildet var rasistisk i 2001 og det er rasistisk nå».

– Det canadiere ser nå er en person med en total mangel på drømmekraft og integritet, og en som ikke er skikket til å styre landet, sier han.