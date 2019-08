– Det var litt kult å se at havet tar skipet tilbake, sier Patrick Lahey til New York Times. Han leder selskapet Triton Submarines, og undersøkte selv vraket under ett av dykkene.

De spektakulære bildene viser at skipet er i ferd med å bli overtatt rust, mikrober og kolonier med ulike dypvanns-skapninger.

Undersøkelsene viste at skipet forvitrer raskt. Utkikkstårnet, der en speider en gang ropte det nå berømte «isfjell rett forut!!» har forsvunnet.

Kapteinlugaren, der Edward John Smith hvilte da skipet traff isfjellet, har kollapset. Det samme har det øverste dekket der passasjerende samlet seg, skriver avisen.