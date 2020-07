Føderale styrker trekker seg ut av Seattle

De føderale sikkerhetsstyrkene som ble sendt til Seattle mot byens vilje, trekker seg nå ut, ifølge borgermesteren.

En sykepleier forsøker å hjelpe en person som er lagt i bakken av politiet under en demonstrasjon i Seattle i helgen. AP Photo/Ted S. Warren/NTB scanpix

29. juli 2020 05:40 Sist oppdatert 19 minutter siden

Sikkerhetsstyrkene ankom Seattle forrige uke, med ordre om å beskytte føderale bygninger. Borgermester Jenny Durkan var motstander av å få styrkene til byen, og anklaget Trump-administrasjonen for å eskalere situasjonen, etter at byen har vært preget av uro og demonstrasjoner i flere uker.

Durkan melder på Twitter at hun har fått beskjed av sikkerhetsdepartementet om at styrkene tirsdag kveld har forlatt byen, melder Reuters.

Justisminister William Barr forsvarte tidligere tirsdag bruken av sikkerhetsstyrkene i en høring i Kongressen. Han sier de er sendt til byer som Portland og Seattle for å stanse opprør fra voldelige grupper.

Borgermestere i Portland, Seattle, Chicago, Kansas City, Albuquerque og Washington har bedt Kongressen forby bruk av sikkerhetsstyrkene i byer som ikke vil ha dem.

Borgerrettsgruppe: Journalister og observatører angripes fortsatt i Portland

Journalister og observatører blir fortsatt angrepet av de føderale sikkerhetsstyrkene i Portlands gater, hevder borgerrettsgruppen ACLU.

Det er voldsom uro i byen etter protester i forbindelse med Black lives matter, som har eskalert etter at føderale styrker ble sendt dit mot borgermesterens vilje.

Gruppen gikk tirsdag til retten igjen etter at en føderal domstol forrige uke ga en rettsordre om de føderale styrkene til Trump-administrasjonen ikke kan gå målrettet etter journalister og observatører.

Ifølge ACLU blir fortsatt journalister og observatører utsatt for angrep fra sikkerhetsstyrkene.

I en rettsbegjæring ber gruppen domstolen om å sanksjonere agentene for å ha brutt den midlertidige ordren om å holde seg unna journalistene.

Gruppen ber også retten kalle inn fungerende sikkerhetsminister Chad Wolf og hans underminister Ken Cuccinelli for å avgi vitnemål på vegne av sikkerhetsstyrkene.

ACLU viser til en rekke hendelser der føderale agenter har avfyrt gummikuler og brukt pepperspray mot folk som tydelig hadde på seg bevis på at de var fra pressen eller observatører.

En journalist, Jonathan Levinston fra Oregon Public Broadcasting, sier han ble skutt mot med malingskuler da han skulle ta et bilde av styrkene i helgen.

– Basert på hvor jeg sto og folkene rundt meg, er det ingen mulighet for at agenten siktet på noe annet enn meg, sier Levinson, som tidligere har dekket konflikter verden over, blant annet i Irak.