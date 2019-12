Valgdagsmålingen gir Det konservative partiet klart flertall, med 368 mandater. Det gir også et katastroferesultat for Labour. Det skotske nasjonalistpartiet SNP vinner mange nye seter, mens Liberaldemokratene står mer eller mindre på stedet hvil.

Conservatives set to win majority in UK general election, according to exit poll for BBC, ITV and Sky#BBCElection https://t.co/Dddr2JHn8W pic.twitter.com/9zLYsTS8t5 — BBC Breaking News (@BBCBreaking) December 12, 2019

Elendig resultat for Labour

Valgdagsmålingen er en prognose som bygger på svar fra 30.000 velgere som akkurat har avgitt sin stemme. Den er utført for BBC, ITV og Sky News blant velgere i 144 ulike stemmelokaler i hele Storbritannia.

Denne prognosen pleier å gi en god indikasjon på om ett parti får klart flertall eller om det blir et såkalt «hung parliament». Men det er først utover natten av man får de reelle resultatene fra hver valgkrets og kan fastslå valgets vinnere. Ved valget i 2015 tok målingen feil og undervurderte David Camerons flertall.

Derfor kan man ikke være sikker på at dette blir det endelige resultatet.

Men hvis går slik målingen tyder på, må man tilbake til Margaret Thatchers glansdager for å finne lignende tall for det konservative partiet. Og man må mange tiår tilbake for å finne så dårlige tall for det britiske arbeiderpartiet.

Målingen gir:

De konservative 368 mandater. Det trenger 326 for å få flertall i Underhuset.

Labour får 191 seter (mot 242 i valget i 2017), mens Liberaldemokratene kun får ett sete mer i dag.

De skotske nasjonalistene gjør nesten rent bord i Skottland og tar 55 av de 59 skotske setene.

– Blir ingen omkamp om brexit

Den konservative og statsminister Boris Johnson har ledet klart på meningsmålingene den siste tiden, men overtaket har krympet den siste tiden. Men valgdagsmålingen gir et overveldende flertall.

– Hvis dette er det endelige resultatet, er det også slutten for Storbritannia i EU. I tre år har vi levd på en illusjon om at brexit kan gjøres om, at det kan bli en omkamp. Nå har vi svaret, brexit kan ikke gjøres om eller avlyses. Det sier Sara Hageman, professor i politikk ved LSE.

Professor-kollega Tony Travis tror problemene vil stå i kø for Boris Johnson, selv med storseier.

– For Boris Johnson slagord om at han vil få «brexit done», vil nå trolig raskt bli avslørt. Brexit vil ikke være avsluttet 31.januar. Det er da brexit vil begynne, sier Tony Travis, professor ved LSE.

Det er 650 valgkretser i Storbritannia som sender én representant hver til Underhuset i Westminster. For å ha et styringsdyktig flertall bak seg, trenger man halvparten av setene i Underhuset. Siden representantene fra det nordirske partiet Sinn Féin ikke stiller i Westminster og lederen for Underhuset (Speakeren) ikke pleier å stemme, holder det med under halvparten av setene.

Det er først utover natten at vi vet om Boris Johnson har vunnet sete i sin egen valgkrets. Der har han blitt utfordret av en ung Labour-politiker.

– Johnsons ulike ansikter

Professor Patrick Dunleavy ved London School of Economics, som deltok på en valgvake i London torsdag kveld, sier at Boris Johnson vil få stort manøvreringsrom hvis han får så stort flertall som valgdagsmålingen gir ham.

– Men det gjenstår å se hvilken Boris Johnson som nå blir statsminister. Siden han ble valgt som leder har han hatt fire ulike ansikter. Han har gått fra å være den hyggelige fyren du har lyst å drikke øl med, til en ekstremt polariserende leder, til en leder som ønsket å skape «one nation party» og til en liberal London-ordfører-type, sier Patrick Dunleavy, professor ved LSE.

Tror Corbyn blir kastet

Gary Love, førsteamanuensis ved NTNU og ekspert på det konservative partiet sier at valgdagsmålingen er historisk både for de konservative og Labour. Resultatet kan bli dårligere enn det som hittil har vært regnet som katastrofevalget i 1983. Man må tilbake til krigen for å finne noe svakere.

Love tror ikke Labour-leder Jeremy Corbyn kan bli sittende.

– Han kan umulig fortsette. Men måten Labour fungerer, gjør at det kan dra ut. Og det er ikke klart hvem som kan ta over, sier han til Aftenposten.

Han - i likhet med de fleste andre kommentatorer - er overrasket over hvort stort flertall Boris Johnson ser ut til å få, og hvor elendig det har gått for Labour og Liberaldemokratene.

– Dette er en stor seier hvis du er konservativ, sier han.

Utmeldelser og utkastelser

I forrige valg fikk De konservative en oppslutning på 42,4 prosent, men mistet flertallet sitt og måtte derfor lene seg på det nordirske protestantiske partiet DUP. Labour fikk en oppslutning på 40 prosent.

Etter valget i 2017 hadde daværende statsminister Theresa May 317 representanter fra eget parti i Underhuset. Men det siste året har det vært en stor avskalling. En rekke konservative veteraner ble kastet ut av partiet fordi de trosset Boris Johnson. En rekke Labour-politikere har frivillig hoppet av sitt eget parti og dannet en egen gruppe i parlamentet kalt Change UK.

Statsminister Boris Johnson lyste ut nyvalg fordi han ikke fikk flertall for sin brexitavtale med EU.

Valgresultatet har stor betydning for hva som vil skje med britenes uttreden av EU. Et klart konservativt flertall vil bety at Boris Johnson får gjennom skilsmisseavtalen han har forhandlet med EU, som innebærer at britene forlater EU 31. januar.

