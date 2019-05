Høytstående opposisjonspolitiker pågrepet i Venezuela

Onsdagens pågripelse finner sted en uke etter opprøret der opposisjonsleder Juan Guaidó forsøkte å avsette president Nicolás Maduro.

Zambrano var i bilen sin da han ble omringet av tungt væpnede politibetjenter utenfor lokalene til det sosialdemokratiske partiet Acción Democrática. Talspersoner for regjeringen sier Zambrano er under etterforskning for forræderi og for oppvigleri.

Forrige uke ble fem drept og 233 pågrepet under et mislykket forsøk på å få militæret til å vende seg mot Maduro. Kun et fåtall militæransatte sluttet seg til opposisjonen, men opprøret ebbet til slutt ut, med militæret fortsatt på Maduros side.

Zambrano var en av ni opposisjonspolitikere som sto ved Guaidós side under opprøret forrige uke.