Det begynte med protester mot dyrere bensin. Men raseriet vendte seg raskt mot prestene som har styrt landet i 40 år.

– Død over prestestyret. Død over Khamenei, er det blitt ropt under demonstrasjonene. Det opplyser folk Aftenposten har vært i kontakt med inne i Iran.

Ayatollah Ali Khamenei er Irans øverste leder. I en tale søndag hevdet han at det var pøbler og utenlandske krefter som sto bak protestene, noe demonstrantene nekter for.

Minst 12 er blitt drept og 100 skadet, ifølge myndighetene. 1000 er blitt arrestert etter demonstrasjoner i over 100 byer, ifølge nyhetsbyrået Fars.

Andre kilder oppgir mye høyere dødstall. Radio Free Europes iranskspråklige radiostasjon, Radio Farsa, skriver at lokale menneskerettighetsgrupper opplyser at minst 90 er blitt drept siden fredag.

Fakta: Protester i Iran Bensinprisene i Iran ble fredag økt med minst 50 prosent. Det førte til store protester. Sist gang det var omfattende opptøyer i Iran, var ved årsskiftet 2017/2018. Da ble protestene utløst av høyere priser på mat. Begge gangene har demonstrasjonene utviklet seg til protester mot det rådende regimet i Iran. De mest omfattende protestene mot presteregimet opplevde Iran i 2009. Da ble demonstrasjonene utløst av mistanker om fusk ved presidentvalget. Alle tre gangene har regimet slått hardt ned på protestene.

Privat

Barrikader og flammer blir angivelig møtt med skarpe skudd

Demonstrasjonene har også foregått på dagtid, men har vært særlig omfattende om natten. Folk har bygget barrikader, tent bål i gatene og angrepet bygninger som forbindes med regimet og Revolusjonsgarden, slik som politistasjoner og banker.

Regimet har blant annet svart med å skyte mot demonstrantene, opplyser Aftenpostens kilder inne i Iran.

– Revolusjonsgarden bruker samme metode som i Bagdad. Snikskyttere plasserer seg på toppen av høye bygninger og skyter folk, sier en kilde i Iran. – Vi har videoer som beviser at de dreper demonstranter.

Kilder i Iran bekrefter at det var demonstrasjoner også natt til tirsdag. Iranske myndigheter hevdet tirsdag at protestene hadde roet seg, ifølge Reuters.

Privat

Bensinprisen steg med minst 50 prosent

Protestene ble utløst av høyere bensinpriser. Prisen på bensin som kjøpes innenfor statlige rasjoner, økte med 50 prosent, mens prisen på det private markedet økte med 300 prosent.

Prisene ligger fremdeles lavt sammenlignet resten av verden. En liter med bensin som er kjøpt innenfor den statlige kvoten, koster nå cirka 1 krone og 8 øre.

Årsaken til at folk blir så forbannet, er at de allerede før prisstigningen hadde en svært presset økonomi. Høyere bensinpriser gjør det ikke bare dyrere å flytte på seg, det fører dessuten alltid med seg en prisstigning på alle andre varer.

Kontoret til Irans øverste leder/AP/NTB scanpix

Myndighetene trengte penger til andre subsidier

Økningen i bensinprisene begrunnes med at myndighetene vil gjøre om på subsidiene slik at de blir mer målrettet mot fattige familier. De cirka 23 milliarder kronene man får inn ved å øke bensinprisene, skal brukes til å gi pengegaver til 18 millioner fattige familier, eller cirka 60 millioner mennesker.

– Det er en reform som er nødvendig, men siden det skjer i en tid med ekstremt tøffe kår for folk flest, så leder det til store protester, sier forskeren Rouzbeh Parsi, som arbeider ved Utrikespolitiska institutet i Stockholm.

For tidlig å si om regimet får problemer

Det er fremdeles usikkert hvor stor oppslutningen om demonstrasjonene i Iran har hatt, og iranske myndigheter hevder altså at de er over. Regimet har tidligere vist at de har sterke virkemidler å sette inn om nødvendig.

Revolusjonsgarden, Irans sterkeste sikkerhetsstyrke, truet mandag med «avgjørende tiltak» dersom protestene fortsetter. Alle skoler i Teheran var stengt mandag. Regimet har dessuten gjennomført en svært omfattende nedstengning av Internett, noe som gjør det vanskelig for demonstrantene å kommunisere.

– Jeg blir skeptisk når folk tror at det som skjer i Iran, umiddelbart vil føre til at staten faller, sier Parsi.

– Dersom demonstrasjonene varer i en måned, så kan man begynne å snakke om hvorvidt staten orker å fortsette. Men det som har skjedd de siste dagene, er ikke i seg selv noe tegn på at staten er i ferd med å gå i oppløsning.

Store økonomiske problemer i Iran

USA har innført sterke sanksjoner mot Iran. Offisielt begrunnes dette med at man vil få landet til å oppgi et atomprogram og det USA mener er skadelig militær innblanding i nabolandene. Men man håper nok også på en regimeendring i landet.

Sanksjonene har rammet den viktige oljeeksporten hardt, og Irans økonomi vil skrumpe med 9,5 prosent i 2019, tror Det internasjonale pengefondet (IMF). Arbeidsledigheten er på 27 prosent blant unge iranere, og inflasjonen kan nå opp i 40 prosent.

– Foreløpig har vi ikke sett så mange eksempler på at man får regimeendring bare fordi man gjør livet surt for folk flest, sier Parsi.

– Med 40 prosents inflasjon og høy arbeidsledighet må folk bruke mer tid på å forsøke å få seg en jobb og få tak i mat. Det gjør ikke at folk har mer tid eller energi til å styrte regjeringen. Regimeendring er en amerikansk fantasi som har lite med virkeligheten å gjøre.