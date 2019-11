– Vi ser en eksepsjonell økning i antall kidnappinger av flyktninger og migranter, og vi ser verre ondskap og torturmetoder brukt av kriminelle grupper i området, sier Gemma Pomares, Leger Uten Grensers medisinske sjef i Tenosique ved Mexicos sørlige grense.

Bare den siste måneden har organisasjonens team ved grensen sør i Mexico behandlet 11 migranter som var ofre for kidnapping og tortur. Dette er like mange som er registrert i løpet av årets første 11 måneder. Nå slår organisasjonen alarm.

Kidnapping av migranter har en stund vært en lukrativ business for kriminelle gjenger ved Mexicos nordlige grense mot USA.

Den siste drøye måneden har problemet flyttet seg lenger sør. Og tilfellene skal ha blitt mer voldelige.

Ofre forteller i konsultasjoner med organisasjonens leger om å bli tatt med til forlatte hus, å bli tvunget til å ta av seg klærne, om å være bundet fast ute i heten i timevis før de blir tvunget til å oppgi telefonnummeret til sine slektninger.

Hos legene blir de behandlet for skudd- og knivskader. Legene har også behandlet ofre for seksuelle overgrep, blant annet tortur i form av elektriske støt mot genitalier og anus. Flere pasienter sier de ble tvunget til å se på reisefølget deres ble voldtatt.

Overgrepene skjer så fort de krysser grensen fra Guatemala på vei mot Tenosique.

MSF: – Konsekvenser av en strammere migrasjonspolitikk

Leger uten grenser har jobbet i den sørlige grensebyen i flere år, og ruten fra Guatemala til Tenosique har alltid blitt ansett som risikabel. Organisasjonens representanter mener den økte volden mot migranter skyldes at den mexicanske politikken for å hindre migrasjonsstrømmer til USA har tvunget migrantene til å gå under jorden og å ta stadig farligere ruter.

Organisasjonen fordømmer politikken som de mener kriminaliserer og forfølger migranter og asylsøkere, som gjør at menneskene mangler beskyttelse og er mer sårbare.

Juan Carlos Tomasi / MSF

– Det vi ser, er humanitære konsekvenser av en strammere migrasjonspolitikk som sørger for mer lidelse for tusenvis av desperate mennesker som rømmer for livet. Mangelen på beskyttelse og grusomhetene de opplever, er uakseptable, mener Sergio Martín, Leger Uten Grensers koordinator i Mexico.

Mexico satte i juni ut 15.000 soldater på grensene for å unngå straffetoll fra USA. Også Mexicos representant ved FNs høykommissær for flyktninger, Jan Jarab, har kritisert myndighetenes immigrasjonspolitikk, skriver Mexico News Daily.

Han mener myndighetene med endringen tar et skritt tilbake i beskyttelsen av migrantenes rettigheter.

I deler av Mexico er ekstrem vold og drap dagligdags og har vært det over lengre tid. At mange blir drept i Mexico, er ikke nytt. Men det er en bred oppfatning av at kidnapping, mord og voldelige overfall øker.

For et par uker siden ble ni personer tilhørende et mormonsk kirkesamfunn drept, hvorav seks av dem var barn. Voldsmenn som trolig tilhører et narkokartell, skjøt mot bilene og satte fyr på dem etterpå. Det kan ha vært et uhell, mener mexicanske myndigheter.

Ifølge The New York Times er den økende volden mot migranter trolig ikke en konsekvens av økt migrasjon, ettersom volden øker over hele landet. Men det er blitt rapportert om økt vold mot migranter fra flere organisasjoner. Rivaliserende grupper som konkurrerer om de mest lukrative smuglerrutene, har også hatt flere sammenstøt.

Juan Carlos Tomasi / MSF

Advarer amerikanere

Spredningen av volden skyldes en feilslått taktikk for å bli kvitt de kriminelle gjengene, ifølge The New York Times. Mexicanske myndigheter har over lengre tid forsøkt å ta ut ledere av de kriminelle nettverden. Tanken har vært at ved å kutte hodet av slangen, så vil kroppen dø.

I stedet har de kriminelle gruppene blitt mer fragmenterte og spredt seg både geografisk og virksomhetsmessig. Nå driver de også i større grad med utpressing, kidnapping, prostitusjon, stjeling av drivstoff og migrantsmugling.

Amerikanske myndigheter har sendt over 51.000 asylsøkere for å vente i grensebyene nord i Mexico, der volden over tid har vært et enda større problem enn i sør. Samtidig advares amerikanere mot å reise i den samme regionen på grunn av den alvorlige faren for kidnapping, mord eller voldelige overfall, ifølge The Guardian.

340 tilfeller av voldtekt, kidnapping, tortur og annen vold ble rapportert allerede i begynnelsen av oktober. Leger uten grenser opplyser at halvparten av alle pasienter de behandler i grenseområdene i nord, opplyser at de er blitt kidnappet.

– Det var bare et spørsmål om tid før de høye nivåene av vold mot migranter og flyktninger vi har sett i nord, spredte seg sørover i landet, sier Martín.