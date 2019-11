New Delhi innfører kjørerestriksjoner i kamp mot luftforurensning

Det betyr at private kjøretøy med oddetall på registreringsskiltene kun kan kjøres på oddetallsdager og motsatt for biler med partallsnummer de neste to ukene.

Systemet innføres etter at forurensningsnivået nylig nådde det høyeste nivået på tre år og nå ligger på ni ganger mer enn anbefalt maksimumsgrense. Myndighetene i den indiske hovedstaden har stengt byens skoler og innførte en rekke krisetiltak for å få ned forurensningen.

Dersom innbyggerne følger påbudet, vil trafikken bli redusert med nær 1,2 millioner kjøretøy på veiene hver dag.

Trafikkpolitiet, iført beskyttelsesmasker, stoppet mandag biler som ikke fulgte de nye, midlertidige reglene, og New Delhis førsteminister Arvind Kejriwal oppfordret innbyggerne til å følge opp.

Legger skylden på bøndene

Reaksjonene er delte. Mange mener det ikke er biltrafikken i byen som er hovedårsaken til luftforurensningen, men bråtebranner fra landbruksområdene i nabodelstatene Punjab og Haryana, samt industriforurensning.

Luftforurensningen i New Delhi og de nordlige delstatene i India øker alltid om vinteren når bøndene i naboregionene bruker bråtebrann for å rydde land etter høsting og for å forberede neste års sesong. Forurensningen gjør også alltid et hopp etter den hinduistiske lysfestivalen diwali i slutten av oktober på grunn av massivt bruk av fyrverkeri.

Mange innbyggere i byen med mer enn 20 millioner innbyggere sier de ønsker å flytte på grunn av luftkvaliteten.

India på tvilsom toppliste

Kjøretøyrestriksjonene har vært byregjeringens viktigste prosjekt for å bekjempe luftforurensning i flere år. Det ble innført to ganger i 2016, men tiltaket er kontroversielt, da mange mener det ikke har noen særlig effekt. I fjor beordret også myndighetene brannvesenet til å sprinkle vann fra skyskrapere for å få støvet til å legge seg, samt stoppe søppelbranner. Byggebransjen ble også pålagt å dekke til anleggsområdene for å forhindre spredning av støv.

Ifølge tall fra Verdens helseorganisasjon hadde India i fjor den tvilsomme æren av å ha verdens ti mest forurensede byer.