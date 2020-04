Spania mister 850–950 mennesker til koronapandemien hver dag og passerte torsdag 10.000 døde. Over 6000 mennesker er innlagt på sykehus og får intensivbehandling. Sykehusene er så overbelastet at ambulansesjåfører har fått ordre om ikke å ta med seg de svakeste pasientene til sykehuset. Ambulansesjåførene må overbevise familiene om at det er best for deres kjære å dø i hjemmet, skriver El Mundo.

Hovedstaden Madrid er hardest rammet. Med hjelp fra det spanske sykepleierforbundet fikk vi tak i to sykepleiere som har fortalt om sin hverdag. Teresa Auz, som jobber ved Ramon y Cajal-sykehuset, og Mara Dasí, som jobber ved Universitario de la Princesa-sykehuset i Madrid.