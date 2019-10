Erna Solberg på hemmelig besøk i Irak. Kom til et land på randen av kaos.

Like før klokken åtte norsk tid mandag møtte hun Iraks statsminister Adel Abdul Mahdi på hans kontor i Bagdad. Under besøket skal hun blant annet møte de norske styrkene i landet.

Det er 70 norske soldater som er med i koalisjonens treningsmisjon i Anbar-provinsen vest for Bagdad. Oppdraget er å gi utdanning og være mentorer for irakske styrker

Afshin Ismaeli

Solberg kommer til et land der befolkningen formelig skriker etter reformer. Den første uken i oktober var preget av omfattende opptøyer. Myndighetene slo hardhent ned på protestene. Minst 120 mennesker ble drept, mens 6000 ble skadet.

Protestene var nærmest som en gjentagelse av fjorårets voldsomme protester konsentrert rundt byen Basra sør i Irak. Forskjellen var at i år ble enda flere drept.

Afshin Ismaeli

Statsminister Adel Abdul Mahdi har forsøkt å bøte på misnøyen ved å love reformer. På tilbudssiden står blant annet flere jobber, billigere boliger og en rekke subsidier. Han sparket 61 offentlige tjenestemenn og lovet etterforskning av politifolk som skal ha skutt mot demonstrantene.

Likevel kan det bli nye store protester etter at en offentlig høytid skal være over den 25. oktober, skriver Al-Monitor.

For få jobber

– Utfordringen for Irak er at de har en økonomi som ikke klarer å levere nye jobber og fremtidshåp til innbyggerne, sier Erna Solberg.

Besøket hennes har inntil nå vært holdt hemmelig av sikkerhetshensyn, og skjer etter en invitasjon fra hennes irakske statsministerkollega.

I samtale med Iraks utenriksminister tidligere i år fikk hun høre at det var for lite investeringer og business og for få som utdannet seg til å bli entreprenører. Mange som har utdannet seg, får ikke jobb fordi det ikke er behov for så mange byråkrater.

Afshin Ismaeli

– Det er behov for et mentalitetsskifte i mange land, sier Solberg.

– Trenger Irak hjelp fra Norge?

– I utgangspunktet er Irak et land som er veldig rikt. Hvis de får oljeproduksjonen sin til å fungere, så trenger de ikke bistand på vanlig måte. Men det kan hende de trenger noe kompetansebistand, sier statsministeren.

Khalid Mohammed, AP/NTB scanpix

Tyrkias angrep kan gi IS-vekst også i Irak

Irak har mange andre problemer også. Deriblant faren for at Den islamske staten (IS) skal komme tilbake i stil med det de gjorde for få år siden.

IS kontrollerte en gang store deler av Irak og Syria, men ble slått på slagmarken i Irak høsten 2017 og i Syria i mars 2019. De har imidlertid fortsatte å utgjøre en trussel i begge landene. Myndighetene har fryktet sovende IS-celler.

WISSM AL-OKILI, Reuters/NTB scanpix

Den situasjonen kan bli langt verre etter Tyrkias angrep på kurderne i Syria, advarer blant andre Emmanuel Macron, Frankrikes president.

Det er en bekymring som deles av Erna Solberg og av iraks forsvarsminister.

– Irakiske myndigheter må handle raskt for å stenge ulovlige grenseoverganger mellom Irak og Syria, sa forsvarsminister Najah al-Shammari i forrige uke ifølge AP.

Han sier flere IS-medlemmer har klart å rømme fra fangenskap i Syria som følge av kaoset og flyktet til Irak.

Et land i skvis mellom USA og Iran

Irak har det siste året dessuten risikert å havne i skvis mellom USA og Iran.

Afshin Ismaeli

USA fører under president Donald Trump en kampanje for å presse Iran så mye som mulig. Han er lite fornøyd med at Iran har innflytelse i Irak gjennom mektige sjiamuslimske militser.

USA mener også at Iran står bak forstyrrelser av oljetrafikken gjennom Hormuzstredet, der mesteparten av Iraks olje også må passere gjennom.

USA har bedt sine allierte om å delta i en maritim styrke ved Hormuzstredet, men andre nasjoner har nølt med å melde seg. Norge mener foreløpig at det er for uklart hva slags operasjon dette skal være.

– Vi er en stor maritim nasjon og vi må ha fri ferdsel på havet, men vi vil ikke ha eskalering og må vite hva slags mandat man skal ha. For øyeblikket opplever jeg ikke at dette er så høyt oppe på etterspørselsagendaen, sier Solberg.