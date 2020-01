Senatet sier nei til nye vitner. Den endelige dommen faller på onsdag.

Riksrettssaken mot USAs president Donald Trump er inne i sluttfasen. Det er klart etter at 51 senatorer stemte imot å kalle inn nye vitner i riksrettssaken mot presidenten. 49 stemte for.

Senatet har også vedtatt at hele riksrettssaken skal avsluttes onsdag ettermiddag amerikansk tid. Da skal senatorene ta stilling til om Trump skal dømmes og avsettes eller ikke.

Håpet på moderate republikanere

Voteringene i Senatet fredag var et nederlag for Demokratene. De hadde jobbet for å få med seg moderate republikanske senatorer på å kalle inn nye vitner i saken mot Trump.

Håpet ble knust da Lisa Murkowski, senator fra Alaska, kunngjorde at hun ikke ville stemme for nye vitner.

Sammen med senatorene Mitt Romney fra Utah, Susan Collins fra Maine og Lamar Alexander fra Tennessee, ble Murkowski sett på som en mulig avhopper i spørsmålet om vitner.

Til slutt var det bare Collins og Romney som stemte med Demokratene. Alexander og Murkowski stemte imot.

Alexander uttalte torsdag at Trumps handlemåte i Ukraina-saken er «upassende», men at det presidenten har gjort, ikke er alvorlig nok til at det kvalifiserer til riksrett i henhold til grunnloven. Han sa samtidig at han ikke så behovet for å kalle inn nye vitner for å «bevise noe som allerede er blitt bevist».

J. Scott Applewhite / AP / NTB scanpix

McConnell har kontroll

Dermed har den republikanske senatslederen Mitch McConnell fått det som han ville, slik han også gjorde da Demokratene tapte 11 avstemninger over vitner og dokumenter under rettssakens første dag.

McConnells mål har vært å få riksrettssaken mot Trump ut av verden så fort som mulig, og han har lenge vært en sterk motstander av å kalle inn nye vitner.

REUTERS/Brendan McDermid

Demokratene fortsatte å argumentere for nye vitner under prosedyrene i Senatet fredag. De vil blant annet høre fra John Bolton, Trumps tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver, som er i ferd med å utgi en bok om tiden i Det hvite hus.

Den inneholder blant annet beskyldninger om at Trump personlig skal ha sagt at Ukraina ikke ville få utbetalt militær bistand før de satte i gang en etterforskning av Biden-familien.

Venter frifinnelse på onsdag

Nyheten om boken skapte store overskrifter tidligere denne uken, og det ble spekulert i at McConnell og Republikanerne ville komme til å tape voteringen over vitner.

Men til slutt vant McConnell frem, og riksrettssaken går nå over i sluttfasen.

Etter en pause i helgen vil det bli gjennomført avsluttende innlegg og debatter på mandag. Tirsdag holder president Trump sin årlige tale om unionens tilstand i Kongressen.

Den siste avgjørende voteringen vil finne sted kl. 16 amerikansk tid på onsdag.

Det er ventet at Trump blir frikjent med stor margin.