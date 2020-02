Siste: Trump er frifunnet av Senatet på første tiltalepunkt, maktmisbruk. 48 senatorer stemte for å dømme presidenten. 52 stemte for frifinnelse.

Riksrettssaken mot Donald Trump er inne i sine siste minutter. I kveld stemmer Senatet over hvorvidt presidenten skal dømmes og avsettes eller frifinnes.

Det har lenge vært klart at det ikke er flertall for å dømme Trump. Det krever støtte fra 67 av 100 senatorer. Demokratene har 47 senatorer og hadde dermed trengt å få med seg 20 republikanere. Det var de aldri i nærheten av.

Den siste uken har spørsmålet snarere vært om én eneste republikaner ville bryte med partiet og stemme for å dømme presidenten. Flere potensielle rebeller, som Susan Collins fra Maine, har kunngjort at de kommer til å stemme for frifinnelse.

Stemmer med demokratene

Rett før den historiske avstemningen ble det imidlertid klart at én mann kom til å krysse den partipolitiske skillelinjen og stemme med opposisjonen: Tidligere presidentkandidat Mitt Romney.

Senatoren fra Utah mener det er bevist at presidenten har begått maktmisbruk i Ukraina-saken – det ene av de to tiltalepunktene mot Trump.

Patrick Semansky / AP

– Det å forsøke å korrumpere et valg for å holde på makten er et så ekstremt angrep på grunnloven som det kan være, sa Romney i Senatet.

Avgjørelsen betydde ingenting for utfallet av riksrettssaken, men den gjør det vanskeligere for Trump å hevde at prosessen var en rent partipolitisk affære.

Mitt Romney robs President Trump of being able to say his impeachment was entirely partisan — Kasie Hunt (@kasie) February 5, 2020

Da Trump ble stilt for riksrett i Representantenes hus før jul, stemte ingen republikanere for å tiltale Trump.

Romney ble den første senatoren i USAs historie til å stemme for å avsette en president fra sitt eget parti.

Vil noen demokrater bytte side?

Det er fortsatt et spørsmål om enkelte moderate demokratiske senatorer vil gå motsatt vei av Romney og stemme med republikanerne.

En mulig kandidat, senator Doug Jones fra Alabama, kunngjorde onsdag at han hadde tvilt seg frem til at det var riktig å dømme Trump.

Senatorene Kyrsten Sinema fra Arizona og Joe Manchin fra West Virginia, begge demokrater, har foreløpig ikke sagt hvordan de kommer til å stemme.