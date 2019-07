Over 20 drept i etnisk motivert vold på Papua Ny-Guinea

Avisen Post-Courier melder at 24 er drept i Karida og nabolandsbyen Peta siden lørdag. Landsbyene ligger i provinsen Hela i høylandet på Papua Ny-Guinea. Først ble seks drept i et bakholdsangrep, før de dreptes familiemedlemmer utførte et hevnangrep der mellom 16 og 18 personer ble drept, ifølge avisen.

– Dette er ikke en stammekonflikt der to parter møter hverandre ansikt til ansikt, men en gerilja-aktig voldsbølge der man utfører bakholdsangrep, sier den lokale politisjefen, Teddy Augwi.

Guvernør Phillip Undialu i Hela-provinsen sier 16 ble drept i landsbyen Karida mandag, inkludert kvinner og barn. Han sier mandagens hendelse trolig var et hevnangrep, etter at sju ble drept i et tidligere angrep.

– Dette har eskalert til en massakre av kvinner og barn, sier guvernøren.

Etnisk vold er ikke uvanlig på Papua Ny-Guinea, der hevnangrep mellom landsbyer ofte fører til blodige konflikter.