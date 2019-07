FN: Uthult rettssikkerhet i Venezuela

Michelle Bachelet kom med uttalelsen da hun fredag la frem en rapport om situasjonen i Venezuela for FNs menneskerettighetsråd i Genève.

– Grunnleggende institusjoner og rettssikkerheten i Venezuela har forvitret, sa Bachelet, som er FNs høykommissær for menneskerettigheter. Hun besøkte nylig det sterkt splittede latinamerikanske landet.

I rapporten, som ble publisert torsdag, står det at nesten 6.800 personer er blitt drept i Venezuela det siste halvannet året. 5.300 av drapene ble begått av sikkerhetsstyrkene i fjor. Ytterligere 1.569 personer ble drept under lignende omstendigheter fra 1. januar og frem til 19. mai i år.

Bachelet kalte torsdag tallet «sjokkerende høyt». Flere av drapene var rene henrettelser, ifølge rapporten fra høykommissærens kontor. Rapporten er blant annet basert på utsagn fra menneskerettsforkjempere, ofre og vitner.

– Mange av drapene kan ha vært utenomrettslige henrettelser utført av sikkerhetsstyrker, og de bør granskes fullt ut for å stille gjerningsmennene til ansvar og for å sikre at slikt ikke gjentar seg, sa Bachelet i menneskerettighetsrådet.

Tortur og drap

Bachelet, som besøkte Venezuela i tre dager i forrige måned, retter fingeren spesielt mot politiets spesialstyrke FAES. Hun oppfordrer myndighetene i Caracas til å oppløse enheten.

Folks forsøk på å utøve grunnleggende rettigheter til å ytre seg fritt, til å uttrykke seg, organisere seg og samle seg «medfører risiko for represalier og undertrykkelse», sa hun fredag.

– Vår rapport konstaterer at både faktiske og antatte politiske motstandere og menneskerettighetsforkjempere er blitt utsatt for alt fra trusler og svertekampanjer til vilkårlig fengsling, tortur, mishandling, seksuell vold, drap og tvungen forsvinning, sa Bachelet.

Bachelet sa også at «overdreven og dødelig makt gjentatte ganger er blitt brukt mot demonstranter».

21. juni ble marineoffiseren Rafael Acosta Arevalo pågrepet. En uke senere ble han fremstilt for en dommer. Da bar han tydelige merker etter tortur. Han besvimte og ble sendt til sykehus, der han døde. En rekke land anklager Venezuela for å ha torturert og drept ham. Nicolás Maduros regjering mener Acosta skulle delta i et planlagt kuppforsøk.

Økonomisk og politisk krise

Venezuelas økonomiske krise er blitt stadig verre de siste årene. Det oljerike landet lider nå av hyperinflasjon og mangel på mat og medisin. Flere millioner innbyggere har flyktet fra landet for å slippe unna krisen.

Den politiske konflikten ble tilspisset som følge av fjorårets presidentvalg der Maduro ble gjenvalgt. Den opposisjonskontrollerte nasjonalforsamlingen erklærte valget ugyldig. Maduro opprettet deretter en grunnlovsforsamling som i praksis tok makten fra nasjonalforsamlingen.

I januar sto nasjonalforsamlingens leder Juan Guaidó frem og erklærte seg som midlertidig president, med henvisning til at nasjonalforsamlingen mener Maduro ikke er landets rettmessige president. Guaidó fikk raskt støtte fra USA, og siden har over 50 andre land stilt seg bak ham og anerkjent ham som overgangspresident frem til det blir holdt valg. Norge har på sin side bedt partene innlede dialog for å få slutt på den dype politiske og økonomiske krisen. Norge har også vært tilrettelegger for to runder med samtaler i Oslo mellom Maduros regjering og opposisjonen.