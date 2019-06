Tsjekkias statsminister overlevede mistillit tross enorme enorme demonstrasjoner

Det antas at så mange som 250.000 mennesker demonstrerte mot den tsjekkiske statsministeren Andrej Babis i Praha søndag, skriver The Guardian.

Dette er den største tsjekkiske demonstrasjonen siden 1989, da det ble demonstrert mot det kommunistiske styret i det som da var Tsjekkoslovakia.

FRANCOIS LENOIR / Reuters / NTB scanpix

Demonstrasjonen var den seneste av en rekke demonstrasjoner de siste ukene. Demonstrantene krever ifølge BBC at statsministeren skal gå av, etter anklager om korrupsjon.

Overlevde mistillitsforslag

Bakgrunnen for korrupsjonsanklagene er en foreløpig rapport fra EU-kommisjonen. Rapporten tyder på at Babis har misbrukt støtte fra EU, og at han kan måtte betale tilbake 170 millioner kroner, melder NTB.

Milan Kammermayer/ Reuters/ NTB scanpix

Det er Babis selskap Agrofert som står i sentrum for anklagene. Babis var tidligere eier av selskapet, men hevder det nå kontrolleres av en uavhengig stiftelse.

EU-kommisjonen mener det er sterke indikasjoner på interessekonflikter knyttet til forholdet mellom statsministeren og selskapet, skriver The Guardian.

Fem opposisjonspartier stilte på bakgrunn av korrupsjonsanklagene et mistillitsforslag mot statsministeren.

Etter 17 timers diskusjon i nasjonalforsamlingen ble mistillitsforslaget nedstemt natt til torsdag.

Nekter å gå av frivillig

Statsministeren, som også er Tsjekkias nest rikeste mann, nekter selv for å ha gjort noe galt. Ifølge The Guardian skal han ha kalt anklagene et politisk plott, og har lovet at han aldri vil gå av.

Milan Kammermayer/ Reuters/ NTB scanpix

Ifølge Politico har demonstrantene flere krav. Disse innebærer blant annet justisminister Benesovas avgang, garanti for en uavhengig domstol, og at statlige bånd til selskapet Agrofert kuttes.

En ny demonstrasjon er planlagt den 16. november dersom Babis regjering fremdeles sitter på det tidspunktet, skriver Politico.