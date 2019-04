«NATO er bra for Europa, men også bra for USA.»

Dette blir hovedbudskapet til NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg når han klokken 17 norsk tid i dag taler til USAs kongress.

– USA er tjent med å ha 28 allierte. Det er noe ingen andre stormakter har, sa Stoltenberg til Aftenposten da han møtte norsk presse tirsdag ettermiddag.

En sjelden anledning

Slike taler er sjeldne og eksklusive anledninger. Det betyr at de 100 senatorene og 435 kongressmedlemmene samles i kammeret i Representantenes hus. Dette gjør de vanligvis bare når presidenten gir den årlige talen om rikets tilstand, når de skal verifisere valg og i noen andre ekstraordinære omstendigheter.

I fjor var det bare én slik tale. Den holdt Frankrikes president Emmanuel Macron.

– Det at jeg er invitert i Kongressen er et uttrykk for den sterke støtten til NATO fra både republikanere og demokrater, sa Stoltenberg.

Han ga det lille norske pressekorpset en kjapp kortversjon av argumentene han har tenkt å legge frem for USAs folkevalgte:

– To verdenskriger, den kalde krigen og kampen mot terror har lært oss alle, også amerikanerne, at vi er tryggere og får til mer sammen, sa Stoltenberg.

– Derfor skal jeg si det samme til dem som jeg har sagt til presidenten i dag: ja, det er uenigheter mellom NATO-allierte. Vi er 29 land som er uenig om ganske mye – om klima, om energi, om handel og mye annet. Det er alvorlige spørsmål som jeg håper det er mulig å finne løsninger på. Men så lenge man ikke finner enighet om dem, så er det viktig at vi fortsetter å være enig i det som er NATOs oppgave – nemlig å beskytte hverandre.

Fakta: Kongressen Kongressen holder til i Capitolbygningen. Kongressen har to kamre, Senatet og Representantenes hus. Senatet består av to representanter fra hver delstat. De blir valgt for seks år og representerer hele delstaten. Republikanerne har flertall i Senatet og Mitch McConnell er leder. Representantenes hus består av 435 medlemmer som representerer hvert sitt distrikt. Disse er inndelt etter folkemengde. De blir valgt for to år av gangen. Demokratene har flertall i Representantenes hus, og Nancy Pelosi er leder (Speaker).

Studerte Merkel og Macron

Stoltenberg og hans taleskrivere har studert andre statsledere i forberedelsene til dagens store oppdrag. Emmanuel Macrons tale i fjor, og Angela Merkels og Gordon Browns taler i 2009 er blant tekstene de har latt seg inspirere av.

– Jeg har jobbet veldig mye med denne talen, sa Stoltenberg og lo.

Generalsekretæren tar ikke lett på oppdraget. Han skulle fortsette å finpusse talen tirsdag kveld, og vil trolig flikke på teksten helt frem til han går på talerstolen med speaker Nancy Pelosi og visepresident Mike Pence sittende bak seg, foran et enormt amerikansk flagg.

Kun 115 utlendinger har talt for en samlet Kongress i løpet av de siste 145 årene. Den første var Kong David Kalakaua fra Hawaii i 1874. Blant talerne finner vi Winston Churchill, Nelson Mandela og Dronning Elizabeth, men ingen skandinaver. Kongressen har hørt fra 11 monarker og 12 kvinner, ifølge historieavdelingen i Kongressen.

Markerer lojalitet på tross av Trump

Begge kamrene i Kongressen har det siste året vedtatt resolusjoner der de uttrykker støtte til NATO. Det har vært et sterkt signal fra de folkevalgte etter at president Trump ved flere anledninger har satt spørsmålstegn ved NATOs relevans.

Det første gang en NATO-sjef taler til en samlet kongress. Invitasjonen fra Pelosi og McConnell er en sjelden tverrpolitisk avstandsmarkering fra Trumps krasse NATO-kritikk.

Det er også et klart signal om USA har lojalitet til alliansen.

– Jeg skal si at et sterkt NATO er bra for USA – for hele USA. Jeg opplever at det er et budskap som både republikanere og demokrater støtter, sier Stoltenberg.

Sterkest støtte fra demokrater

De siste ukene har NATO-sjefen møtt med mange kongressmedlemmer, inkludert lederne av de to kamrene, Nancy Pelosi og Mitch McConnell. Pelosi tilbrakte en hel dag i NATOs hovedkvarter i Brussel nylig, forteller generalsekretæren.

Pelosi og McConnell har i møtene de har hatt med Stoltenberg, vist «stor forståelse for budskapet» om at NATO også er fordelaktig for USA, ifølge Stoltenberg.

– Men det er også støtte i det amerikanske folk. På meningsmålinger er det historisk sterk tilslutning til NATO, sa Stoltenberg.

Talen til Kongressen vil trolig bli kringkastet direkte på flere av USAs nyhetskanaler.

Ifølge en måling fra Gallup i februar mener 77 prosent av amerikanerne at NATO skal opprettholdes. Alliansen har støtte fra 70 prosent av republikanere og 88 prosent av demokrater.

