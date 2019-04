Palestinske israelere uten håp for valget

– Palestinske politikere har uansett ingen innflytelse i Israel, sier doktorgradsstudenten Amir, som er usikker på om han skal stemme i tirsdagens valg.

Amirs familie deler skjebne med utallige andre palestinske familier, som ble fordrevet fra palestinske landsbyer da staten Israel ble opprettet. Siden har de blitt nektet å vende tilbake til forfedrenes landsby.

AP / NTB scanpix

Militærregime

– Det spiller ingen rolle hvem vi stemmer på. Israel kaller seg Midtøstens eneste demokrati, men er et militærregime. Til syvende og sist er det hæren som bestemmer, mener Amir.

Studenten fra Galilea nord i Israel kan bare komme på én god grunn for å delta i valget og bidra til å sikre de palestinske partiene representasjon i den israelske nasjonalforsamlingen.

– Dersom regjeringen vil drepe eller deportere alle arabere, slik enkelte israelske politikere tar til orde for, så er det i alle fall noen i Knesset som kan protestere, sier Amir.

Stadig mindre fritt

Yousef Geday driver det snart 100 år gamle El-Kamal-apoteket i Jaffa, en gang det historiske Palestinas største by. Den 35 år gamle palestineren, som er tredje generasjon apoteker, kommer ikke til å stemme på valgdagen.

– Høyresiden i Israel har tatt over hele det politiske spekteret, og arenaen for andre er stengt, sier han til NTB.

– Uansett hvilken bakgrunn du har i Israel, uavhengig av etnisitet, så føles det stadig mindre som å leve i et fritt samfunn, sier Geday, som mener ytre-høyrepolitikere bruker en retorikk som på enkelte områder kan minne om Europa på 1930-tallet.

Institusjonalisert

– Palestinere vil alltid være annenrangs borgere i Israel, sier den tidligere Guardian-journalisten og forfatteren Jonathan Cook, som i snart 20 år har bodd i den arabiske byen Nasaret nord i Israel.

– Diskrimineringen er institusjonalisert. Israel har nå 70 lover som diskriminerer ikke-jødiske borgere. Det er mangel på entusiasme og dyp desillusjon blant palestinske velgere, de forstår ikke hvorfor de skal ta seg bryet med å stemme, sier han.

Anklages for forræderi

De fire palestinske partiene i Israel stilte ved forrige valg fellesliste og sikret seg rekordmange representanter i Knesset. Nå er de splittet og stiller to lister.

– De palestinske velgerne har ingen tillit til jødiske politikere, og tilliten til arabiske politikere er dalende fordi de ikke har evne til å forenes, sier Cook.

Palestinske politikere som krever en stat med like rettigheter for alle innbyggere, risikerer å bli anklaget for forræderi og for å ville ødelegge Israel.

Valgkommisjonen nektet nylig det palestinske partiet Balad å stille til valg og hevdet at det støttet terrorisme. Beslutningen, som rett nok ble opphevet av israelsk høyesterett, var talende.

Bare for jøder

Israel «er ikke en stat for alle, men bare for jøder», proklamerte statsminister Benjamin Netanyahu nylig. Det var i tråd med den omstridte nasjonalstatsloven som ble vedtatt i Knesset sist sommer.

Loven fratar arabisk status som offisielt språk, slår fast at Israel er en jødisk stat og at «retten til å utøve nasjonal selvbestemmelse i staten Israel er unik for det jødiske folk».

Norge er blant de land som har kritisert loven og Israels behandling av palestinske innbyggere.

– Norge anbefaler at Israel trapper opp arbeidet med å fremme rettighetene til landets arabiske minoritet, het det i det norske innlegget i FNs menneskerettsråd for ett år siden.