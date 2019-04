Kun én stemme skilte da Underhuset natt til torsdag vedtok at Storbritannia ikke kan forlate EU uten noen avtale – og at regjeringen må be om ny utsettelse fra EU. Hvis lovforslaget nå blir endelig vedtatt, legger det nytt press på Theresa May til å få på plass en brexit-løsning i ellevte time. Men en utsettelse kan også gjøre at usikkerheten vil vare lenger.

Samtidig viser flere økonomiske indikatorer at alt kaoset rundt brexit har fått konsekvenser, selv om arbeidsledigheten i Storbritannia for eksempel er den laveste på flere tiår.

Men det er andre tegn i den britiske økonomien som bekymrer:

1. Lavere vekst

Den britiske økonomien anslås å være 2- 2,5 prosent mindre enn den ville vært om britene ikke hadde sagt nei til EU i juni 2016. Centre for European Reform har kommet frem til tallet ved å sammenligne situasjonen i Storbritannia med utviklingen i land det er naturlig å sammenligne seg med. Anslag fra ulike tenketanker og banker anslår at brexit har kostet britene mellom 350 millioner og 800 millioner pund i uken.

2. Svakere pund

Verdien av det britiske pundet er ti prosent lavere enn i 2016. En studie fra Centre for Economic Performance anslo at økt inflasjon hadde kostet en gjennomsnittlig husholdning anslagsvis en ukelønn alt det første året etter folkeavstemningen.

3. Lavere aktivitet

Ferske tall fra IHS Markit viser at både servicebransjen og byggebransjen sliter med synkende aktivitet. Både folk og forretninger utsetter kjøp og handler på grunn av usikkerheten. Det slår ut på undersøkelsene som er gjort blant alt fra store banker til frisører. «Både service og byggebransjen er i nedgang og industrien øker kun fordi de hamstrer før brexit», skriver sjeføkonom Chris Williamson i IHS Markit.

4. Utflytting

City of London er en av verdens viktigste finanssenter og Storbritannia er verdens største tilbyder av finansielle tjenester. Et «brexitometer» utført av tenketanken The New Financial viser at 275 bank- og finansfirmaer har flyttet eller er i ferd med å flytte ut, og de mener dette tallet bare vil øke. «Mye av skaden har alt skjedd og for mange firmaer skjedde brexit alt i fjor», skriver de i rapporten.

Flere store bilprodusenter har varslet nedbemanning og flytting. Mange giganter i bilindustrien har dessuten lagt alle investeringer på is. Nissan varslet nylig at de ikke vil produsere en ny SUV-modell i Storbritannia, og Honda vil stenge sin fabrikk i 2021.

5. Prisfall

Brexit kjøler også ned boligmarkedet, ifølge Bloomberg. Eiendomsmeglere oppgir at prisene falt i månedene før årsskiftet, og at utviklingen fortsatte i januar.

Usikkerheten koster

Sjeføkonom Øystein Dørum i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) understreker at beregninger av hvordan ting kunne ha vært hvis britene ikke hadde stemt for å forlate EU, aldri vil kunne være helt sikre.

– Men vi vet at usikkerhet har en pris. Bedrifter utsetter beslutninger om investeringer, de utsetter ansettelser, husholdninger bruker mindre penger, de sparer mer og bruker litt mindre. Og hvis finansmarkedene blir mer usikre, tar de mer betalt for å låne ut penger, sier Dørum.

Om dette vil ha varig virkning, avhenger av hva som skjer nå, om britene faktisk forlater EU og på hvilken måte de gjør det. Men han mener at tallene tyder på at noe av effekten av brexit alt har kommet.

– Skulle britene krype til korset og bli værende i EU, kan det tenkes at noen av investeringene som ble utsatt, likevel kommer i Storbritannia. Men samtidig vil noen med rette spørre seg om når den neste folkeavstemningen eller omkampen om britisk medlemskap vil komme, sier Dørum.

Selv om britene skulle bli enige om en skilsmisseavtale med EU, vil den kun gjelde for en overgangsperiode til 2020. Hvordan forholdet til EU blir etter det, har de ikke begynt å forhandle om. Det betyr at usikkerheten kan bli langvarig.

Ødelegger britenes omdømme

Også Storbritannia-forsker Jan Erik Mustad mener at brexitkaoset går ut over britenes renommé.

– Jeg mener Storbritannias omdømme er vesentlig svekket fordi politikerne ikke har klart det politiske håndverket. Det får konsekvenser og har alt fått det, sier Mustad.

– Markedene er avhengig av økonomiske reguleringer og forutsigbarhet. Nå klarer ikke politikerne å levere det, sier Mustad.