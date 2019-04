Hevdet han var Timmothy, som forsvant som seksåring. Ble avslørt av DNA-test.

Timmothy Pitzen (6) forsvant under tragiske omstendigheter i 2011. Han var på ferie med moren da hun tok livet sitt på et hotell i Illinois i USA. Hun etterlot seg en lapp som sa at sønnen var «trygg og med folk som ville elske og ta vare på ham». Hun la også til: «Dere vil aldri finne ham».

Torsdag dukket det opp en ung mann i Kentucky som hevdet at han var 14 år og het Timmothy Pitzen.

Han ble funnet vandrende i Kentucky, etter at politiet fikk meldinger fra vitner om en «urolig gutt» i området. Ifølge CNN skal han ha sagt at han hadde løpt to timer og hadde vondt i magen.

Han hevdet at han hadde blitt holdt fanget på et hotell av to menn som «så ut som bodybuildere».

Var kriminell 23-åring

Torsdag kveld meldte FBI at DNA-tester viser at mannen ikke er Timmothy (14), men Brian Rini (23). Han slapp ut av fengsel for under en måned siden, der han sonet en dom for ran og hærverk.

FBI har ikke fått klarhet i hva motivet hans var for å hevde han var Timmothy.

– Politiet har ikke og vil ikke glemme Timmothy, og vi håper at vi en dag kan gjenforene ham med familien. Dessverre vil ikke den dagen være i dag, sa talsmann for FBI, Timothy Beam, i en uttalelse, ifølge nyhetsbyrået AP.

Føler med mannen

Timmothys familie er knust over utviklingen i saken.

– Det er grusomt. Det er som å leve gjennom den dagen en gang til, og Timmothys far er knust, sier tanten Kara Jacobs til AP.

Timmothys bestemor, Alana Anderson, sier familien har vært både redde og håpefulle etter de fikk nyheten.

– Jeg er så lei meg for mannen som åpenbart har hatt det fælt og følt han måtte si at han var en annen, legger hun til.

Slet med depresjoner

Anderson sier moren til Timmothy hadde slitt med depresjoner og i forholdet til guttens far i flere år, og fryktet hun ville miste omsorgen for seksåringen dersom hun tok ut skilsmisse.

En dag tok hun gutten tidlig ut av barnehagen og la ut på en to dagers roadtrip til et badeland og en dyrepark, før hun tok livet sitt.

Politiet har tidligere antydet at hun kan ha etterlatt Timmothy hos en venn. Både bilsetet hans og Spiderman-sekken var forsvunnet.