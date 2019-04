Sexarbeidere i Amsterdam kritiserer omstridt turist-forbud

Et raskt Googlesøk på «Red Light District guided tour» gir over 26 millioner treff. Mulighetene har altså vært mange for turister som vil oppleve det omstridte området i Amsterdam med lokal ekspertise.

Nabolaget huser utesteder og bordeller der sexarbeidere danser og viser seg frem i butikkvinduer langs trange, smale gater.

Turistene strømmer til området, noen bare for å se, men andre for å kjøpe sex. Nå håper myndighetene at det skal bli slutt på dette.

For selv om prostitusjon er lovlig i Nederland, er byens myndigheter bekymret for hvordan sexarbeidere behandles av turister. Det legges derfor ned forbud mot guidede turer i prostitusjonsstrøket.

– Å betrakte sexarbeidere som en turistattraksjon, hører fortiden til, sier finansbyråd og varaordfører Udo Kock i en uttalelse.

Peter Dejong, AP/NTB scanpix

Frykter turistenes oppførsel vil forverres

Forbudet skal bli iverksatt 1. januar 2020, men allerede mandag ble det ulovlig med guidede turer etter klokken 19.

Nå har sexarbeidere selv meldt seg på i debatten om forbudet og gjør motstand. Forbundet Proud, som representerer sexarbeidere, argumenterer for at forbudet ikke vil bidra til å beskytte sexarbeidere i prostitusjonsstrøket.

En av koordinatorene i Proud, som selv er sexarbeider og går under navnet Velvet, forklarer til nyhetsbyrået AP at guidene bidrar til at turistene får lære om prostitusjonsstrøket og derfor oppfører seg bra. Nå frykter hun at turistene vil få fritt spillerom til å oppføre seg ufint.

– Uten guidene vil folk vandre inn i Red Light District og glo på kvinnene og ta bilder uansett, for det ingen som kan forklare dem hvordan de skal oppføre seg og hvilke regler som gjelder i dette området, sier hun.

Foruten dårlig behandling av sexarbeidere skal tiltaket også rette seg mot byens problemer med den voldsomme turiststrømmen. Opp mot tyve millioner mennesker besøker Amsterdam årlig, og særlig i «Red Light District» mener byens myndigheter at det hoper seg opp med folk.

Også her mener forbundet Proud at tiltaket vil virke mot sin hensikt. Forbundet poengterer at turistene er nysgjerrige på sexarbeiderne uavhengig av om de benytter seg av en guide eller må bevege seg inn i området på egen hånd.