Britisk student døde av hodeskader fordi legene trodde han var full

Britiske medier melder om rettshøringen etter det tragiske dødsfallet til økonomistudent Alex Green som studerte ved Universitetet i Bath.

Han ble funnet bevisstløs ved et busstopp i Bath 30. september 2017. Både sykepleierne og legene ved Royal United Hospital i Bath trodde han var full og overså en indre hodeskade, skriver The Guardian.

Funnet på et busstopp

Helsepersonellet undersøkte ikke Green grundig fordi de mente han virket full og at han bare fikk sove av seg rusen. Sykepleieren som tok imot ham forteller at han ikke hadde blåmerker, hevelser eller viste tegn til smerte da hun kjente på hodet hans.

Så ble studenten liggende alene uten ettersyn i over tre timer. Han skal ha falt ut av sykehussengen, men heller ikke da ble han ytterligere undersøkt.

Først ti timer etter at studenten ankom sykehuset, ble det oppdaget brudd på hjerneskallen. Den unge mannen ble overført til Southmead Hospital i Bristol, men døde der tre dager senere.

Venner av Green hadde overrasket ham med en fødselsdagsfeiring i anledning at han fylte 22 år. Det fikk en fatal slutt.

Ingen vet helt hvordan han pådro seg den alvorlige hodeskaden, men det spekuleres i om Green har falt eller at han ble påkjørt av en bil.

Det var tidlig i morgentimene etter fødselsdagsfeiringen at Green ble funnet av andre studenter på et busstopp i sentrum av Bath. Han var da bevisstløs.

Ber om unnskyldning

Etter en fem dagers høring ved domstolen i Avon Coroner, fastslår en rettslege at Alex Green døde som en følge av at han ble oversett på sykehuset.

Alex Green foreldre, David og Karen Green, oppgir at de fortsatt er i sorg og at de er sjokkert over den manglende pleie som sønnen opplevde.

The Royal United Hospitals Bath NHS Foundation Trust ber nå Greens familie og venner om unnskyldning for det som skjedde.

Sykehusdirektøren lover å ta lærdom av hendelsen. Organisasjonen for ambulansepersonell er også bedt om å gi en uttalelse.