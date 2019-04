Demokrater ber FBI undersøke sikkerhetshull ved Trumps feriested

Senator Chuck Schumer er blant demokratene som i et brev til FBI-sjef Christopher Wray oppfordrer FBI til å undersøke sikkerheten ved president Donald Trumps feriested Mar-a-Lago i Florida.

– Hendelsen vekker alvorlige spørsmål om brister i sikkerheten ved Mar-a-Lago, som utenlandske etterretningstjenester angivelig har pekt ut som et mål, skriver Schumer og de andre demokratene.

En 32 år gammel kvinne sitter i varetekt etter at hun skal ha løyet om hvem hun var for å slippe inn på feriestedet i helgen.

Hun er siktet for å ha avgitt falsk forklaring og for å ha tatt seg ulovlig inn på et avgrenset område.

Hadde med seg fire telefoner

Tirsdag ble det kjent at en kvinne med to kinesiske pass og en minnepinne med skadelig programvare.

Kvinnen hadde også med seg fire mobiltelefoner, en bærbar datamaskin og en ekstern harddisk.

Først kom kvinnen seg forbi sikkerhetsvaktene ved å si at hun skulle bruke svømmebassenget, ifølge rettspapirer. Til tross for at hun ikke sto på medlemslisten eller hadde med seg badetøy, slapp hun inn.

På grunn av språktrøbbel trodde vaktene at hun var datteren til et klubbmedlem på Mar-a-Lago, ifølge påtalemyndigheten.

Carolyn Kaster, AP / NTB scanpix

Resepsjonisten fattet mistanke

Så forsøkte hun seg med en annen forklaring overfor resepsjonisten da hun hadde kommet seg inn på området. Etter å ha blitt spurt flere ganger, fortalte kvinnen at hun skulle på et møte i FNs kinesisk-amerikanske forening. Resepsjonisten varslet Secret Service ettersom det ikke fantes et slikt arrangement.

Kvinnen skal ha sagt til Secret Service at en kinesisk bekjent hadde invitert henne til å dra fra Shanghai til Florida for å delta på arrangementet. Senere skal hun også ha nektet for å ha sagt til sikkerhetsvaktene at hun var der for å bruke svømmebassenget.

Forsvarer for kvinnen, Robert Adler, ville ikke kommentere saken tirsdag.