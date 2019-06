Også Fellesforbundets Jørn Eggum deltok i feiringen under lysekronene i Concert Noble i Brussel, et gammelt ærverdig kurslokale som ligner mer på en ballsal enn Folkets Hus.

– Tiden er overmoden for endringer

LO-lederen var en av hovedinnlederne på konferansen, som ble arrangert i regi av ESA (EFTAs overvåkingsorgan) og EFTA-domstolen.

I salen satt det som kunne krype og gå av nåværende og tidligere statsråder, ESA-sjefer, norske EU-forhandlere, diplomater og et stort lag med skarpskodde jurister.

I denne løvens hule lot ikke LO-lederen muligheten gå fra seg til å gjenta sitt budskap om at 25-åringen har tjent oss vel økonomisk, men at den samme 25-åringen har et akutt behov for å bli mer sosialt ansvarlig.

Gabrielsen kritiserte EU for ikke å ha gode nok verktøy på europeisk nivå for å takle utfordringene. Overvåkingsorganet ESA fikk høre at de setter økonomiske interesser først. Og Gabrielsen slaktet Solberg-regjeringen, som nekter å bruke det handlingsrommet LO mener finnes i EØS-avtalen til å ta nasjonale grep.

Oppslutningen om EØS-avtalen «all time high»

LOs ramsalte kritikk kommer samtidig med at den folkelige oppslutningen om EØS-avtalen er på sitt høyeste. Det viste blant annet Seniros måling for Klassekampen og Nationen denne uken. (Se faktaramme).

Men i deler av LO øker kritikken mot avtalen. Det er særlig blant Jørn Eggums medlemmer i Fellesforbundet. Frykten er at Forbundet kan stemme for å si opp hele EØS-avtalen på landsmøtet til høsten.

Fakta: Støtten til EØS-avtalen Støtten til EØS-avtalen har gått oppover og er i dag på sitt sterkeste, ifølge Sentio Research Norge AS sin måling for Klassekampen og Nationen. I målingen svarer 61 prosent at de ville stemt «ja» dersom det var folkeavstemning i morgen. I tirsdagens måling sier 25 prosent at de ville ha stemt «nei», mens 11 prosent svarer «vet ikke».

Fakta: EØS-avtalen Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) består av EUs 28 medlemsland og EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein. EØS-avtalen er den største internasjonale avtalen Norge har inngått. Den ble undertegnet i 1992 og trådte i kraft 1. januar 1994. Avtalen gir de tre EFTA-landene tilgang til EUs indre marked med like konkurransevilkår og like regler. Fri flyt av varer, personer, tjenester og kapital er pilarene. Avtalen forplikter Norge til å følge EUs regler for det indre markedet.

Det ligger en bombe under EØS-avtalen

Før jul sa Gabrielsen at NHO har plassert en bombe under EØS-avtalen.

Da Aftenposten møter ham i Brussel, mener han fortsatt det samme. Men sier samtidig at det nå er regjeringen som har overtatt verstingrollen og er den som unnlater å bruke det politiske handlingsrommet som finnes for å styre EØS-avtalen i mer sosial retning.

– Regjeringen stirrer blindt på de fire frihetene, på fri bevegelse av arbeidskraft og fri konkurranse. Det fører til sosial dumping, arbeidsmarkedskriminalitet og et «race to the bottom», sier han.

Fellesforbundets Jørn Eggum er enig:

– Denne regjeringen har ikke gitt oss noe gratis. Det har vært fire år med oppoverbakke. Solberg-regjeringen skyver EØS-avtalen foran seg. I realiteten er det denne tafatte gjengen som har sørget for brutaliseringen i arbeidslivet og til at deler av bygg og anlegg-sektoren er blitt en halvkriminell bransje, sier Eggum.

Han frykter fortsatt for at Fellesforbundets landsmøte kan risikere å stemme nei til EØS-avtalen.

Fakta: Den store stridssaken Tariffnemnda i Norge bestemte den 11. oktober å endre reglene i flere kollektive avtaler om kompensasjon for reise, kost og losji slik at de vil være i samsvar med kommende EØS-regler. (Den såkalte verftssaken). EØS-avtalens kontrollorgan, ESA, har fått støtte fra den norske tariffnemnda i at uorganiserte ikke på samme måte har krav på å få dekket reise, kost og losji, slik de med tariffavtale har. Konsekvensen er at bedrifter med uorganisert arbeidskraft fra Øst-Europa får billigere arbeidskraft enn bedrifter med organiserte arbeidere.

– God analyse

Professor Halvard H. Fredriksen, ekspert på EU-og EØS-rett ved Universitetet i Bergen, mener Gabrielsen hadde en god analyse av EØS-avtalens helsetilstand.

– Gabrielsen har rett i at mange av de EØS-utfordringene fagbevegelsen er opptatt av på nasjonalt plan, ikke er uunngåelige følger av EØS-avtalen. Det er langt på vei opp til nasjonale myndigheter hvilke tiltak man vil sette inn for å forebygge arbeidslivskriminalitet, sier han.

– Tror du EØS-avtalen også kan feire 30-års dag?

– Det vil tiden vise. Rettslig sett er avtalens største utfordring knyttet til fremveksten av overnasjonal forvaltning i EU. Overføring av suverenitet er vanskelig både statsrettslig og politisk i Norge. Det har det vært helt siden EU-debatten i 1994, sier han.

Han mener også at ESA har altfor få ressurser til å håndtere en stadig mer kompleks avtale. Han tror likevel EØS-avtalen vil bestå til en ny EU-medlemskapsdebatt trenger seg på.

– Vi er åpen for kritikk

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) får også gjennomgå av Gabrielsen.

– Vi er lydhøre for all kritikk- også fra LO. Men vi er utelukkende på regelverkets side, sier ESA-sjef Bente Angell-Hansen.

Hun mener ESAs utfordring er avtalens kompleksitet og at avtalen ikke er tilgjengelig nok.

– Vi ønsker å bruke debatten LO og andre reiser til nettopp å informere tidligere og bedre, sier hun.

– Men det handler også om ressurser. Vi er underbemannet både på informasjon- og saksbehandlersiden. Slik kan det ikke fortsette om vi skal fremstå som troverdig, innrømmer Angell-Hansen.