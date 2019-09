Saken oppdateres utover kvelden. Se direkte fra Parlamentet øverst i saken.

Boris Johnson svarte på nederlaget umiddelbart:

– Så lenge dette Underhuset gjør det umulig for oss gjøre jobben med å få Storbritannia ut av EU, finnes det nå ingen andre utveier enn å be folket avgjøre hvem som skal få sikre at Storbritannia forlater EU slik det britiske folk har krevd, sa Johnson.

Johnson tok ordet umiddelbart etter at Regjeringen for andre gang onsdag kveld tapte avstemningen hvor Underhuset krever at Regjeringen utsetter brexit til 20. januar 2020.

Dette skjer knapt en uke etter at det ble klart at statsministeren vil stenge ned det britiske parlamentet i fem uker, i det som ble sett på som et forsøk på å hindre at parlamentet stanser brexit-prosessen. Planen har så langt fungerte dårlig for Johnson.

Kamp om brexit-datoer og «hard» eller «myk» brexit

Boris Johnson har gjort det helt klart at han anser det som uaktuelt å utsette brexit ytterligere. Det er planlagt at britene skal ut av unionen i slutten av oktober. Opprinnelig skulle dette skjedd i mars, men politikernes manglende evne til å bli enige om en plan for skilsmissen har ført til gjentatte utsettelser og politisk kaos. Flertallet i Underhuset vil unngå en såkalt «hard brexit» på grunn av de potensielt store konsekvensene dette kan få for britene.

Forslaget om å utsette brexit ble vedtatt med 329 mot 300 stemmer. De samme tory-rebellene som stemte mot statsminister Boris Johnson tirsdag, gjorde det samme onsdag. Pluss en ny utbryter.

Nå skal forslaget behandles i Overhuset, før det igjen skal stemmes over i Underhuset fredag.

House of Commons via PA

Parlamentarikerne tok tirsdag kontroll over dagsordenen i Parlamentet for å tvinge frem en debatt før de neste uke blir sendt hjem av statsministeren, som har suspendert parlamentet i fem uker.

Dette skjer onsdag kveld:

Målet med onsdagens debatt, som kommer etter en dramatisk tirsdag i nasjonalforsamlingen, er å hindre at britene forlater EU uten en avtale i slutten av oktober.

Johnson har varslet at dersom han taper igjen på onsdag, vil han foreslå nyvalg 14. eller 15. oktober. Å vedta nyvalg krever to tredels flertall, noe som innebærer at Johnson trenger støtte fra rundt hundre Labour-representanter.

Partimassakren setter spor

Etter at Boris Johnson tok over som statsminister etter Theresa May, har Det konservative partiet krympet fra 317 representanter til 289 representanter i Underhuset.

Alberto Pezzali / AP/ NTB scanpix

Først tapte Boris Johnson én representant i et lokalt suppleringsvalg i august. Det krympet flertallet til.

Før tirsdagens avstemning valgte representanten Phillip Lee å gå over til Liberaldemokratene. Dermed mistet toryene flertallet.

Så valgte Boris Johnson tirsdag kveld selv å kaste ut alle de 21 rebellene i hans egen parti som stemte mot ham og partiet.

Johnson-regjeringen er allerede en mindretallsregjering, men er sikret parlamentarisk flertall gjennom en avtale med det nordiske støttepartiet DUP.

Partiets 10 representanter sikret toryene flertall.

Alberto Pezzali / AP/ NTB scanpix

– De konservative har gått fra å være en «broad church» – en folkekirke – med plass til alle. Nå står partiet igjen som et rent brexit-parti, skriver Lewis Goodal, Sky News’ stjernereporter og kommentator, som nå er hentet til BBC.

Andrew Milligan / AP/NTB scanpix

Forslag om nyvalg

Etter nederlaget tidligere onsdag kveld, er det store spørsmålet om Boris Johnson vil gjøre det han sa etter nederlaget tirsdag kveld - at Regjeringen vil fremme et forslag om nyvalg.

Trolig vil det heller ikke bli flertall for det.

Det kreves 2/3 flertall for å få forslaget igjen. Labour er i utgangspunktet for et nyvalg, men ikke på de betingelsene Boris Johnson nå vil ha.

Mange Labour-representanter har onsdag sagt at de ikke vil stemme for nyvalg dersom de ikke får garantier for at en no-deal-brexit fjernes som et alternativ.

Johnson kan også reddes dersom det skotske nasjonalistpartiet, SNP, støtter nyvalg. Det har partiet antydet at de vil gjøre onsdag. Men ingen offisiell bekreftelse har kommet.

Den kompliserte avstemningen

Forslaget om å tvinge den britiske regjeringen til å be EU om en brexitutsettelse er et stort skritt nærmere å bli vedtatt etter onsdagens første votering.

Men det kompliserte systemet gjør at den endelige votering først vil skje fredag. Ifølge Storbritannia-ekspert Jan Erik Mustad er det ingenting som tyder på at forslaget endres, eller forkastes, selv om det nå skal ta runden via Overhuset.

Reuters/ NTB scanpix

Overhuset skal behandle forslaget senere onsdag kveld.

Så kommer forslaget tilbake til Underhuset på fredag, for såkalt "second reading" eller andre gangs behandling.

Så den endelige voteringen vi først skje da. Forslaget fikk imidlertid et solid flertall på 329 mot 300 stemmer.

Alt tyder derfor på at forslaget om å utsette brexit går gjennom.

Avstemning om nyvalg

Boris Johnson har lovet at Regjeringen vil fremme et forslag om nyvalg, dersom de tapte kveldens første avstemning om å utsette brexit.

For å få dette til trenger regjeringen to tredels flertall.

Debatten og avstemningen om dette vil skje fra klokken 21.30 norsk tid onsdag kveld.