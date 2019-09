Johnson sliter med å få flertall etter gårsdagens brutale partiutrensking

Saken oppdateres utover kvelden. Se direkte fra Parlamentet øverst i saken.

Dette skjer onsdag kveld:

Målet med onsdagens debatt, som kommer etter en dramatisk tirsdag i nasjonalforsamlingen, er å hindre at britene forlater EU uten en avtale i slutten av oktober.

Parlamentarikerne tok kontroll over dagsordenen for å tvinge frem en debatt før de neste uke blir sendt hjem av statsministeren neste uke, som har suspendert parlamentet i fem uker.

Johnson har varslet at dersom han taper igjen på onsdag, vil han foreslå nyvalg 14. eller 15. oktober. Å vedta nyvalg krever to tredels flertall, noe som innebærer at Johnson trenger støtte fra rundt hundre Labour-representanter.

Partimassakren setter spor

Alberto Pezzali / AP/ NTB scanpix

– De konservative har gått fra å være en «broad church» – en folkekirke – med plass til alle. Nå står partiet igjen som et rent brexit-parti, skriver Lewis Goodal, Sky News’ stjernereporter og kommentator, som nå er hentet til BBC.

Tallene taler for seg. De konservative hadde et flertall i Underhuset på 317 representanter, pluss 10 representanter fra støttepartiet DUP. Altså totalt 327 representanter. Det var to stemmers overvekt.

Først tapte Boris Johnson én representant i et lokalt suppleringsvalg.

Så valgte representanten Phillip Lee å gå over til Liberaldemokratene før gårsdagens dramatiske avstemning.

Så valgte Boris Johnson tirsdag kveld selv å kaste ut alle de 21 rebellene i hans egen parti som stemte mot ham og partiet.

Onsdag kveld tapte Johnson den første avstemmingen i Underhuset som kan sette en stopper for utmelding uten avtale og kan utsette brexit til januar.

Partiet krymper

Etter tirsdagens hendelser har De konservative dermed gått fra 317 representanter til 289 representanter i Underhuset. Boris Johnson trenger 2/3 flertall for å få et eventuelt forslag om nyvalg igjennom.

Det vil si 434 representanter.

Alberto Pezzali / AP/ NTB scanpix

Han kan klare det dersom et stort flertall av Labours representanter stemmer for et nyvalg, men det er høyst usikkert.

Mange Labour-representanter har onsdag sagt at de ikke vil stemme for nyvalg dersom de ikke får garantier for at en no-deal-brexit fjernes som et alternativ.

Andrew Milligan / AP/NTB scanpix

Johnson kan også reddes dersom det skotske nasjonalistpartiet, SNP, støtter nyvalg. Det har partiet antydet at de vil gjøre onsdag. Men ingen offisiell bekreftelse har kommet.

Johnson tapte første avstemming

Debatten om å utsette brexit til 31. januar startet klokken 16.00. Litt over klokken 18 ble det klart at 329 hadde stemt for og 300 stemt mot det første steget av et lovforslag som kan stoppe hard brexit og utsette utmeldingsdatoen til 31. januar.

Det ble statsminister Boris Johnsons andre nederlag på like mange dager i Underhuset.

Avstemning om nyvalg

Boris Johnson har lovet at Regjeringen vil fremme et forslag om nyvalg, dersom de tapte kveldens første avstemning om å utsette brexit.

For å få dette til trenger regjeringen to tredels flertall. Debatten og avstemningen om dette vil skje fra klokken 21.30 norsk tid onsdag kveld.

Reuters/ NTB scanpix

Dersom onsdagens forslag blir vedtatt, er britene fortsatt avhengige av at EU-landene enstemmig går med på en utsettelse. Det gjenstår også å se om den fastlåste brexitsituasjonen i Storbritannia er noe bedre i januar. Det som debatteres denne uken, skyver bare på problemet, det løser ikke den gordiske knuten EU-utmeldingen er blitt.