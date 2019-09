Klokken 22.40 onsdag kveld gikk Boris Johnson på sitt fjerde nederlag på under et døgn. Et flertall i Underhuset nektet å stemme for Boris Johnson ønske om et nyvalg.

298 representanter stemte mot forslaget, 56 representanter for. Avstemningen viste også et stort antall representanter avsto fra å stemme.

– Labour er feige

Boris Johnson tok straks ordet og beklaget resultatet. Han la all skyld på Jeremy Corbyn:

– Jeremy Corbyn og Labour stemte imot fordi de tror de ikke kan vinne valget, sa Johnson, i en veldig kort kunngjøring til statsministeren å være.

Reuters/ NTB scanpix

Boris Johnson måtte ha 2/3 flertall for å vinne avstemningen om nyvalg. Han var ikke i nærheten.

Labour er i utgangspunktet for et nyvalg, men ikke på Boris Johnsons betingelser. Jeremy Corbyn gjentok onsdag kveld at Labour ikke kan stemme for nyvalg dersom de ikke får garantier for at en no-deal-brexit fjernes som et alternativ.

Det skotske nasjonalistpartiet (SNP), som i utgangspunktet ønsker nyvalg, stemte også imot.

Fakta: Dette er kjernen i brexit-striden Kjernen i striden er at Boris Johnson har gjort det helt klart at han anser det som uaktuelt å utsette brexit ytterligere. Det er planlagt at britene skal ut av unionen i slutten av oktober, etter at de fikk et halvt års utsettelse. Den opprinnelige brexitdatoen var 28.mars. Flertallet i Underhuset vil unngå en såkalt «hard brexit» på grunn av de potensielt store konsekvensene dette kan få for britene, mens Johnson har presset på for å få gjennomført brexit raskest mulig. Da flertallet i Parlamentet nok en gang sa nei til å gå ut av EU uten en avtale, en såkalt «hard brexit», svarte Johnson med å foreslå nyvalg 15. oktober.

Brexit i total nedsmelting

21 politikere er fjernet fra Det konservative partiets parlamentsgruppe etter at de tirsdag stemte mot regjeringen. Den brutale partiutrenskingen har svekket britenes statsminister og ført ham fullstendig på defensiven i brexit-kaoset.

Hannah McKay/ Reuters/ NTB scanpix

Boris Johnson besluttet å suspendere Parlamentet bare uker før Storbritannia skal forlate EU og ta farvel med Europa.

Han har gjennomført en av de største politiske utrenskninger i eget parti noensinne.

Han har mistet fullstendig kontroll i Underhuset. Normalt styrer regjeringen hva Parlamentet kan gjøre.

Han har tapt 4 avstemninger på under 24 timer.

Han blir nektet å skrive ut nyvalg.

I Brussel er brexit-forhandlingene i full oppløsning.

Vantro i Brussel

Petros Karadjias / AP/ NTB scanpix

I Brussel har man vært forsiktig med å kommentere kaoset i London.

Men i morgendagens (torsdagens) Financial Times bekrefter EUs sjefhohandler Michel Barnier at brexit-samtalene er paralysert.

Dette skjedde onsdag kveld

Målet med onsdagens debatt, som kommer etter en dramatisk tirsdag i nasjonalforsamlingen, var å hindre at britene forlater EU uten en avtale i slutten av oktober.

Parlamentarikerne tok kontroll over dagsordenen for å tvinge frem en debatt før de neste uke blir sendt hjem av statsministeren neste uke, som har suspendert parlamentet i fem uker.

Johnson har varslet at dersom han taper igjen på onsdag, vil han foreslå nyvalg 14. eller 15. oktober. Å vedta nyvalg krever to tredels flertall, noe som innebærer at Johnson trenger støtte fra rundt hundre Labour-representanter.

Rett etter klokken 22.00 onsdag kveld tapte han også

-Nyvalg eneste utvei nå

Tidligere på kvelden onsdag gikk Boris Johnson på sitt tredje nederlag. Da stemte Underhuset med overveldende flertall for å utsette brexit-datoen.

Boris Johnson svarte på nederlaget umiddelbart:

– Så lenge dette Underhuset gjør det umulig for oss gjøre jobben med å få Storbritannia ut av EU, finnes det nå ingen andre utveier enn å be folket avgjøre hvem som skal få sikre at Storbritannia forlater EU slik det britiske folk har krevd, sa Johnson.

Vudi Xhymshiti / AP

Johnson tok ordet umiddelbart etter at Regjeringen for andre gang onsdag kveld tapte avstemningen hvor Underhuset krever at Regjeringen utsetter brexit til 20. januar 2020.

Dette skjer knapt en uke etter at det ble klart at statsministeren vil stenge ned det britiske parlamentet i fem uker, i det som ble sett på som et forsøk på å hindre at parlamentet stanser brexit-prosessen. Planen har så langt fungerte dårlig for Johnson.

Partimassakren setter spor

Etter at Boris Johnson tok over som statsminister etter Theresa May, har Det konservative partiet krympet fra 317 representanter til 289 representanter i Underhuset.

Alberto Pezzali / AP/ NTB scanpix

Først tapte Boris Johnson én representant i et lokalt suppleringsvalg.

Før tirsdagens avstemning valgte representanten Phillip Lee å gå over til Liberaldemokratene. Dermed mistet toryene flertallet.

Så valgte altså Boris Johnson tirsdag kveld selv å kaste ut alle de 21 rebellene som stemte mot ham og partiet.

Johnson-regjeringen er allerede en mindretallsregjering, men er sikret parlamentarisk flertall gjennom en avtale med det nordiske støttepartiet DUP.

Partiets 10 representanter sikret toryene flertall.

– De konservative har gått fra å være en «broad church» – en folkekirke – med plass til alle. Nå står partiet igjen som et rent brexit-parti, skriver Lewis Goodal, Sky News’ stjernereporter og kommentator, som nå er hentet til BBC.