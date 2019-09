Trumps spesialutsending sier de står «på terskelen» til Taliban-avtale

Zalmay Khalilzad reiste søndag videre til Kabul etter å ha vært USAs forhandlingsleder i den niende forhandlingsrunden i Qatar med de afghanske opprørerne.

Khalilzad møtte president Ashraf Ghani samme kveld, opplyser den afghanske presidentens talsmann Sediq Sediqqi. Khalilzad orienterte Ghani om siste nytt i prosessen som kan få en slutt på USAs lengste krig.

Den amerikanske forhandlingslederen, som selv er født i Afghanistan, sa søndag at USA og opprørsgruppa er «på terskelen av en avtale».

Verdens dødeligste

Samtidig gjennomførte Taliban angrep mot hovedstedene i provinsene Kunduz og Baghlan nord i Afghanistan.

– Vi er på randen av å avslutte invasjonen og å oppnå en fredelig løsning for Afghanistan, sa Talibans talsmann Suhail Shaheen i Qatar.

En avtale mellom USA og Taliban ventes å bli fulgt opp med samtaler som også omfatter afghanske myndigheter. Ghani og hans regjering har så langt vært satt på sidelinjen i forhandlingene. Taliban har nektet å snakke med regjeringen i Kabul, som de omtaler som løpegutter for USA.

Afghanistan var i 2018 verdens dødeligste konflikt, og lite har forandret seg for den afghanske befolkningen mens forhandlerne har meldt om framgang.

Sterkere enn noen gang

Taliban har trappet opp sin offensiv de siste månedene for å styrke sin forhandlingsposisjon. Sivile er blitt hardt rammet og ofte havnet i kryssilden mellom opprørerne og USA-støttede regjeringsstyrker.

Taliban er sterkere enn noen gang siden den USA-ledede invasjonen som veltet islamistbevegelsens styre i Afghanistan etter 11. september 2001. Taliban kontrollerer nå helt eller delvis over halvparten av landet, skriver nyhetsbyrået AP.

Opprørerne vil ha alle de anslagsvis 20.000 soldatene fra USA og NATO ut av landet. Taliban er for lengst i gang med å presentere tilbaketrekningen som en seier for opprøret.

Forsikringer

USA krever på sin side forsikringer om at Afghanistan ikke blir et fristed for ekstremistgrupper som planlegger og utfører internasjonale terrorangrep. En våpenhvile er også blitt diskutert.

Få detaljer har lekket ut fra den siste forhandlingsrunden i Qatar, noe som har gitt økt usikkerhet samtidig som voldshandlingene fortsetter.

USAs utenriksminister Mike Pompeo har tidligere sagt at han håpet på en avtale innen 1. september, og før Afghanistan holder presidentvalg 28. september.