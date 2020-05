En politistasjon ble påtent i Minneapolis. Minst syv mennesker ble skutt i Kentucky. Presidentkandidat Joe Biden snakker om lynsjing i Georgia.

Nå sprer sinnet over rasisme og politivold seg i USA. Dette er hendelsene som startet demonstrasjonene.

Twitter

Georgia: Ahmaud Arbery ble drept på joggetur

23. februar ble Ahmaud Arbery (25) skutt i nærheten av Brunswick, Georgia. Han døde av skadene.

Gregory McMichael (64) ringte nødnummeret etter å ha sett en joggende Arbery. McMichael rapporterte om «en svart mann som løper nedover gaten». Han sa at han mistenkte at mannen var involvert i flere tidligere innbrudd i nabolaget.

McMichael og sønnen Travis (34) fulgte Arbery nedover gaten med bil. De to var bevæpnet. Ifølge politirapporten sier McMichael at de først forsøkte å stoppe Arbrey ved å rope: «Stopp, stopp! Vi vil prate med deg.»

Faren hevder at Arbery angrep sønnen og at det ble en kamp om en hagle. Sønnen avfyrte to skudd mot Arbery, som døde.

Arberys familie sier at han bare var ute på en vanlig joggetur.

Reuters

Hendelsen ble fanget opp på video. Videoen ble spredt videre, og The New Tork Times skrev om saken. To måneder etter hendelsen ble McMichael og sønnen arrestert. De er siktet for drap.

Rett før jakten på Arbery startet, ringte en nabo av McMichael til 911 og meldte om at en mann hadde entret et hus under bygging, og løpt ut fem minutter senere. Dette huset ligger kun få meter unna huset til McMichael, og mannen som entret det, var Ahmaud Arbery. Det finnes også video av dette. Arbery var ubevæpnet og tok ingenting fra huset.

Videoen av drapet har skapt voldsomme reaksjoner og protester. Det var dette drapet som satte fyr på rasismedebatten i USA på ny.

Donald Trump omtalte videoen som «veldig, veldig forstyrrende». Joe Biden sa at Arbery «ble lynsjet for øynene våre».

Hør podkasten Forklart om drapet på Ahmaud Arbery:

Jerry Holt / Star Tribune

Minnesota: «I can’t breathe», sa George Floyd

Helt nord i USA, på grensen til Canada, ligger delstaten Minnesota. Mandag forlot 46 år gamle George Floyd en butikk sør i delstatens største by, Minneapolis.

Eieren av butikken Floyd var på, forteller TV-kanalen CBS at de ansatte mistenkte at Floyd hadde prøvd å bruke en falsk 20-dollarseddel, og ringte politiet. Floyd var fortsatt utenfor butikken da politiet kom. Den mørkhudede 46-åringen ble lagt i bakken.

Én av politimennene holdt ham nede ved å legge et kne mot halsen hans i flere minutter. Flere mennesker så på og filmet hendelsen. Floyd ble senere kjørt bort i ambulanse og erklært død på sykehuset.

Mens han ligger med kneet på halsen, sier Floyd at han ikke får puste. Frasen «I can’t breathe» er blitt et slagord for demonstrantene.

En av videoene som er delt på Twitter viser at tilskuerne roper til politiet at de skal stanse og la mannen puste.

Ifølge CNN har politibetjentene som pågrep Floyd vært involvert i flere hendelser tidligere. Derek Chauvin, betjenten som la kneet på halsen til Floyd har hatt 18 klager mot seg fra politiets internetterforskning. Tou Thao, én av de andre betjentene, hadde seks klager mot seg.

Etter at Floyd døde, har demonstrasjonene pågått i Minneapolis og nabobyen St. Paul.

Demonstrantene satte fyr på flere biler og bygninger. Fredag morgen norsk tid ble en politistasjon i Minneapolis påtent da demonstranter tok seg inn i bygningen.

Demonstrasjonene har spredt seg videre til flere amerikanske byer. I Denver, Colorado skal det ha blitt avfyrt skudd under en demonstrasjon, og USA Today skriver at en bil skal ha prøvd å kjøre inn i folkemengden.

Minst 40 personer skal ha blitt pågrepet under protester i New York. I Chicago endte demonstrasjoner i sammenstøt mellom demonstranter og politiet. I Oakland i California skal en gruppe demonstranter ha stengt flere gater. Også i Los Angeles samlet flere grupper seg for å protestere mot politivold.

FBI etterforsker nå om politiet brukte unødig vold i pågripelsen. De fire politibetjentene som var involvert, har fått sparken.

Jada W. / AP / NTB scanpix

Kentucky: Ambulansearbeideren Breonna Taylor

Natt til fredag var det også store opptøyer i byen Louisville i Kentucky. Minst syv mennesker ble skutt, og én av dem ble kritisk skadet, ifølge politiet.

Der har et annet dødsfall satt sinnene i kok. 13. mars ble den 26 år gamle ambulansearbeideren Breonna Taylor skutt og drept i en politiaksjon. Politiet lette etter narkotika i Taylors hjem, men fant ingenting.

Politiet sier at de begynte å skyte fordi én av politibetjentene ble skutt og skadet, skriver USA Today. Det var Taylors kjæreste, Kenneth Walker, som avfyrte skudd. Men det var i selvforsvar, ifølge forsvareren hans.

Ifølge Taylors mor banket ikke politiet på, og den mistenkte politiet så etter var allerede arrestert.

Nå etterforsker FBI også denne saken. Inntil videre har politiet i Louisville endret reglene sine for ransakelser, og politibetjenter må gå med kamera på kroppen, ifølge CNN.