Trump vil fjerne adgang til asyl for mellomamerikanere på grensen til Mexico

Asylsøkere som har reist gjennom et annet land på vei fra hjemlandet til USA, har ikke rett på asyl ved den sørlige grensen, ifølge en ny forskrift som ble offentliggjort mandag.

Forskriften ventes å tre i kraft tirsdag og gjelder også barn som har krysset grensen til USA alene.

Unntak gjøres for personer som er offer for menneskesmugling og for personer som har fått avslag på asylsøknaden i et annet land.

– Et sjenerøst land

Tiltaket fra president Donald Trumps regjering har som mål å oppheve asylretten for mennesker som kommer fra Mellom-Amerika til USA via Mexico, ifølge nyhetsbyrået AP.

– USA er et sjenerøst land, men er fullstendig overveldet av byrdene knyttet til å pågripe og prosessere hundretusenvis av fremmede langs den sørlige grensen, sier justisminister William Barr i en uttalelse.

Han legger til at de nye reglene vil begrense antallet «økonomiske migranter og dem som forsøker å utnytte vårt asylsystem for å få innreise til USA».

Domstolene

De nye reglene kommer mest sannsynlig til å bli utfordret i domstolene. Amerikansk lov gir migranter rett til å søke om asyl når de ankommer USA, uavhengig av hvordan de kom seg dit.

Det finnes unntak for dem som har ankommet via et land som regnes som «trygt». Men USAs innvandrings- og nasjonalitetslov, som omfatter asylloven, er vag i definisjonen av hva som er et «trygt» land. Det eneste landet USA har en såkalt «trygt tredjeland»-avtale med i dag, er Canada.

Den nye forskriften gjelder nyankomne og ikke mennesker som allerede er i USA. Dersom en asylsøker har reist via et land som ikke har signert noen av de store internasjonale traktatene om flyktninger, skal det også gjøres unntak. De fleste vestlige land har imidlertid undertegnet disse avtalene.