USA ber europeiske allierte delta i militæroperasjon i Persiabukta

– Vi har formelt spurt Tyskland om å bli med, sammen med Frankrike og Storbritannia, på å sikre Hormuzstredet og ta opp kampen mot iransk aggresjon, sier Tamara Sternberg-Greller, talsperson for USAs ambassade i Berlin.

– Medlemmer av den tyske regjeringen har vært tydelige på at navigasjonsfriheten må beskyttes. Vårt spørsmål er: Beskyttes av hvem? spør hun.

Henvendelsen kommer etter at spenningsnivået i regionen har steget kraftig. Flere skip er blitt angrepet, og USA mener Iran står bak.

Svenskeid skip tatt i arrest av Iran

Den 19. juli ble et svenskeid, britiskregistrert skip tatt i arrest av styrker fra den iranske Revolusjonsgarden, noe som førte til at britene trappet opp sitt engasjement.

USA har også tidligere forsøkt å få europeiske land, blant dem Norge, med på å beskytte skipstrafikken i Hormuzstredet. I Europa er det imidlertid stor skepsis til å stille seg bak USAs uttalte politikk om å legge størst mulig press på Iran.

Før regjeringsskiftet i Storbritannia lanserte britene en plan for å etablere en europeiskledet eskorteordning for å sikre skipsfarten i området. Tyskland og Frankrike var blant landene som vurderte å delta.

– Kan slå begge veier

Forsker Anders Romarheim ved Institutt for forsvarsstudier sier at forespørselen opplagt kommer fra et behov for å sikre trygg gjennomstrømming av skipstrafikk, og tror at operasjonen først og fremst vil bære preg av å beskytte skipstrafikken i Hormuzstredet.

– Det er behov for en roligere og normalisert situasjon i området. Spørsmålet er om en slik operasjon vil gi det resultatet. Et større vestlig NATO-ledet sjømilitært nærvær vil bli sett som en provokasjon fra iransk hold, sier han.

– Hvordan vil Iran reagere på en slik operasjon?

– Det kan slå begge veier. Vestlige styrker er ikke velkomne i deres nærområder. Samtidig er et overordnet spørsmål om Iran kan tåle en militær konfrontasjon med vestlige styrker.

Romarheim tror Norges bidrag til en eventuell operasjon vil begrense seg til militær tilstedeværelse i europeiske havområder for å avløse andre nasjoners fartøyer, slik at disse kan bli en del av en militær styrke i gulfen.

Norge søker mer informasjon

Hvordan Norge skal respondere på disse henvendelsene er, ifølge utenriksdepartementet, til vurdering.

– Norge søker mer informasjon om planene for å danne et godt beslutningsgrunnlag. Eventuelle norske bidrag vil behandles på ordinær måte, og Stortinget vil bli konsultert på vanlig måte, sier statssekretær Audun Halvorsen.

Han forteller at utenriksdepartementet ser med stor bekymring på situasjonen i Hormuzstredet, og at de følger utviklingen tett.

– Fri navigasjon og sikker seiling er av stor betydning for Norge som en stor skipsfartsnasjon. Vi oppfordrer fortsatt alle parter til å unngå handlinger og uttalelser som bidrar til ytterligere opptrapping, uttaler Halvorsen.

