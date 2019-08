En av frontfigurene for demonstrasjonene for et fritt valg i Moskva, Ljubov Sobol (31), ble lørdag ettermiddag pågrepet av politiet. Pågripelsen skjedde rett i forkant av nye demonstrasjoner som var ventet klokken 13 norsk tid.

For tredje uke på rad avholdes det protester i Moskva. Demonstrantene krever at opposisjonen og uavhengige kandidater får stille i frie og rettferdige lokalvalg i september.

Fakta: Protestene i Russland 14. juli: En gruppe kandidater og deres støttespillere marsjerte forbi rådhuset og til valgstyrets lokaler. En rekke aktivister ble ifølge rapporter utsatt for hardhendt håndtering av politiet. Fire endte på sykehus. 20. juli: Aktivistene fikk tillatelse til å demonstrere ved ringveien omtrent fire kilometer fra Kreml. Over 22.000 møtte opp i den største gateprotesten i Moskva på syv år. 27. juli: Demonstranter protesterte uten tillatelse. 1400 personer ble pågrepet av politiet, det største antallet på mange år.

Viktig å beholde regimevennlig styre

I alt 62 kandidater har levert inn underskrifter. Loven gir dem rett til å stille til lokalvalg hvis de har mer enn 5000 underskrifter. 57 av dem ble imidlertid avvist av Moskvas valgkomité på grunnlag av det komiteen mener er ugyldige underskrifter.

Fakta: Lokalvalg i Moskva 8. september skal det stemmes over hvem som skal sitte i hovedstadens duma (bystyre). 233 personer ønsket å stille til valg. 57 av disse får ikke lov til å stille. Den offisielle grunnen til utestengelsen er at kandidatene har samlet inn ugyldige signaturer. Flere eksperter mener imidlertid det dreier seg om et politisk spill. Utestengelsen har utløst demonstrasjoner i Moskva.

– Kandidatene er utestengt fordi de er en politisk trussel, forklarte Grigorij Golosov, professor i statsvitenskap ved Det europeiske universitetet i St. Petersburg, til Aftenposten forrige uke.

Han forklarte at det for nasjonale myndigheter er ekstremt viktig å sikre et regimevennlig styre i Moskva.

– En plass i byens styre gir en plattform til å ytre seg og bygge karriere for disse kandidatene. I tillegg har hovedstaden tidligere vært sentrum for en rekke protester mot myndighetene.

Protestene og de kraftige reaksjonene fra myndighetene kan også sees som en forsmak på hva som kommer til å skje i presidentvalget i 2024. Selv om president Putin ikke har lov til å gå inn i en femte periode som president, forventer flere at han vil finne en måte å skrive om Russlands grunnlov slik at han kan bli sittende.