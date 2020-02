Eksperter stusser over at Afrika har så få virustilfeller

Covid-19-viruset har så langt spredt seg til over 45 land, smittet 81.000 mennesker og tatt livet av over 2.760.

Det har nådd både Europa og Midtøsten, og onsdag registrerte også Brasil sitt første tilfelle.

Men på det afrikanske kontinentet er det kun registrert tre tilfeller: ett i Egypt, ett i Nigeria og ett i Algerie. Det har fått ekspertene til å klø seg i hodet gitt Afrikas tette økonomiske samarbeid med Kina.

– Dette er et spørsmål som alle stiller seg, spesielt ettersom andre regioner, slik som Sør-Amerika og Øst-Europa, nå har tilfeller, sier Amadou Alpha Sall, leder for Pasteur Institute i Senegals hovedstad Dakar.

– De nåværende tallene kan være realiteten, det er vanskelig å vite. Muligens er det fordi Afrika ikke har så mange forbindelseslinjer, sier han.

– Tilfeldighet?

Thumbi Ndung'u, leder for SANTHE, et forskningssenter for smittsomme sykdommer i Durban i Sør-Afrika, mener at ingen vet hvorfor Afrika er så lite rammet. En teori er at det er lite reising mellom Afrika og den kinesiske provinsen Wuhan, der utbruddet først ble oppdaget.

– Eller det kan bare være en tilfeldighet, sier han.

Enkelte har også lurt på om det skyldes at smittetilfeller ikke er blitt oppdaget, eventuelt at de blir holdt hemmelig.

Men slik er det neppe, mener Michel Yao, som jobber for Verdens helseorganisasjon i Brazzaville i Kongo. Hemmelighold er en svært krevende øvelse, framholder han. Og hvis smittetilfeller ikke blir oppdaget, vil det innen kort tid føre til et langt raskere utbrudd enn hvis smitten holdes under kontroll.

For varmt?

En annen teori er at det varme klimaet i Afrika holder viruset unna, og kanskje til og med tar livet av det.

– Det er for tiden ingen bevis for at klimaet påvirker smitteoverføring, sier Rodney Adam, som leder innsatsgruppen for infeksjonskontroll ved Aga Khan universitetssykehus i Nairobi.

– Mens det stemmer at for enkelte infeksjoner kan det være genetiske forskjeller i mottakelighet, så er det ikke noen nåværende bevis for at dette påvirker covid-19, sier han.

Tid til forberedelser

Selv om Afrika har vært heldig så langt, mener eksperter at det kun er et tidsspørsmål før utbruddet også kommer hit.

Men nå har i hvert fall kontinentet fått noen verdifulle uker til å forberede seg. I dag har over halvparten av landene sør for Sahara laboratorier med utstyr som kan brukes til å teste om personer er smittet av viruset. For få uker siden var det kun to land, Senegal og Sør-Afrika, som hadde det.

– Nå har vi laboratorier som kan utføre testene i 29 av 47 land. Så det er framgang, sier Yao.

Afrika har også fått viktig erfaring under ebolautbruddene i deler av Vest-Afrika og Kongo. Det kan bli nyttig å ha i håndteringen av den nye virusepidemien.

Svært utsatt

Samtidig er det ingen tvil om at Afrika er spesielt utsatt når det gjelder smittsomme sykdommer. Blant de 25 landene i verden som er mest utsatt for smittsomme sykdommer, ligger 22 i Afrika, ifølge tenketanken Rand Corporation. De tre siste er Afghanistan, Jemen og Haiti.

Både krig, manglende helsetjenester og dårlig grensekontroll øker risikoen for at et smitteutbrudd i Afrika vil bli svært alvorlig.

Blir mange mennesker alvorlig syke på en gang, vil dessuten sykehusenes intensivavdelinger få store problemer med å behandle alle.

– Afrika er svært utsatt, fastslår Michel Yao i WHO.