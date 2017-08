Et tankskip har krysset Nordøstpassasjen uten isbryter for første gang

Et kommersielt russisk tankskip som frakter flytende naturgass har krysset Nordøstpassasjen uten hjelp fra isbryter for første gang.

Ferden gikk fra Hammerfest til Boryeong i Sør-Korea, skriver The Guardian.

Skipet brukte bare seks og en halv dag på selve Nordøstpassasjen. Det er rekordfort, ifølge det føderale russiske kontoret som administrerer passasjen.

Hele reisen tok tilsammen 19 dager. Det er rundt 30 % fortere enn den tradisjonelle sjøruten via Suezkanalen.

Interesse for Arktis

Det russiske skipet Christophe de Margerie eies av russiske Sovcomflot. Skipet er det største i verden som ved hjelp av et forsterket skrog er i stand til å seile gjennom opptil to meter tykk is.

Det er varmere temperaturer i Arktis som har gjort at tankskipet nå har klart å gjennomføre ruten uten anføring fra en isbryter.

Russland har i flere år holdt fulgt nøye med på klimaendringene i Arktis. Økt fremkommelighet i havområdene i nord åpner for en ny strategisk energirute mellom Russland og det østlige Asia.

En talsperson for Sovcomflot sier til BBC at skipet er det første i en planlagt flåte på 15 som skal frakte naturgass fra Yamal-halvøya til asiatiske markeder året rundt.

– Tidligere var Nordøstpassasjen kun åpen fire måneder i året, og man måtte bruke isbrytere – så dette er en vesentlig utvikling, sier han.

Bekrymer aktivister

Utviklingen bekymrer riktignok klimaaktivister.

Miljøorganisasjonen Seas at Risk sier til BBC at kommersiell shipping-trafikk gjennom det sårbare arktiske miljøet kan innebære enorme risikoer.

En undersøkelse gjort av Europaparlamentet i 2015 viste at shippingindustrien er en av de raskest voksende kildene til utslipp av drivhusgasser. I tillegg kommer farene for oljesøl rundt is, som det finnes liten kunnskap og få verktøy for å fjerne.

– Hva får vi igjen for disse risikoene, litt kortere reisetider? En 30 % økning er ikke store økningen for meg, sier en talsperson for organisasjonen til BBC.