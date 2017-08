Mange håpet Carl Bildt skulle bli redningsmannen for Høyres søsterparti. Det blir han ikke.

Bildt var vært partileder for Moderaterna fra 1986 til 1999, og han var Sveriges statsminister fra 1991 til 1994 og utenriksminister fra 2006 til 2014.

Mange håpet nå han kunne bli redningsmannen for et parti i krise.

I en meningsmåling Expressen har utført svarer 45 prosent av dem som stemmer Moderaterna at de har Carl Bildt som sitt førstealternativ som ny leder for partiet.

Også flere på høyt nivå i partiet har tatt til orde for at Bildt burde bli partileder.

Stiller seg ikke aktuell

I et intervju med Expressen sier han imidlertid at han ikke er aktuell til å ta over ledervervet.

– Jeg har vært fraværende i innenrikspolitikken, og sånn vil det forbli, sier han til avisen.

Blidt er 68 år gammel, og han sier at han håper at partiet velger en person for fremtiden – én som kan sitte i to-tre perioder fremover. Likevel sier Bildt at han er villig til å hjelpe partiet.

– Det finnes saker jeg gjerne vil gjøre for Moderaterna, men det finnes andre måter å gjøre det på.

Ny leder i partiet velges 1. oktober, og kandidater til ledervalget kan nomineres frem til 11. september.

Åpning for innvandringskritisk parti ble skjebnen

Ledervalget skjer etter at Anna Kinberg Batra trakk seg som partileder forrige uke.

Det skjedde etter at elleve av partiets fylkeslag og partiets ungdomsorganisasjon krevde hennes avgang.

Noe av bakgrunnen for dette var en betydelig nedgang på meningsmålingene. Ved forrige valg fikk partiet inn nest flest mandater i Riksdagen, mens de nå er det tredje største partiet på meningsmålingene.

Den voldsomme nedgangen forklares med at Batra åpnet for at partiet kunne samarbeide med det innvandringskritiske partiet Sverigedemokraterna.