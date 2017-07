Russisk TV mener opposisjonen bruker «fidget spinnere» til å manipulere barn og unge

«En form for hypnose» som gjør folk til enkelt manipulerbare «zombier»: Russisk TV er mildt sagt skeptiske til årets mest populære leketøy.

Forrige uke sendte den russiske TV-kanalen Rossija 24 et innslag om de mange farene ved spinnerne.

– Det er et mysterium hvorfor de er så populære i Russland akkurat nå. Hvem er det som aktivt promoterer dette til massene? spør TV-reporteren som siteres av blant andre The New York Times.

«Fidget spinnerne» har på kort tid blitt enormt populære og selges over hele verden. Her hjemme er det solgt mer enn 850.000 av de snurrende dingsene for mer enn 70 millioner kroner, ifølge DN.no

Les også:

Eeg, Jon / NTB scanpix

Videre viser reportasjen en blogger som selger spinnerne til folk under demonstrasjonene som ble arrangert av opposisjonslederen Aleksej Navalnyj, som ble arrestert og dømt til 30 dagers fengsel, i juni.

Navalnyj oppfordret folk til å strømme ut i gatene i protest mot det han kaller «et korrupt regime som ledes av president Vladimir Putin», og mer enn 900 demonstranter ble pågrepet rundt om i landet.

– Kan brukes til manipulasjon

– Kanskje er det ikke tilfeldig at de har begynt å selge spinnere, bemerker programlederen i Rossiya 24, og etablerer dermed koblingen mellom «fidget spinnere» og den politiske opposisjonen i Russland.

Den hypnotiserende effekten av spinnerne kan ifølge programmet gjøre folk spesielt mottagelige for manipulasjon, og programlederne spekulerer i om opposisjonspolitikerne bruker dem for å nå ut til unge.

Nok et bevis som trekkes frem i programmet er en «fidget spinner» kjøpt i en lekebutikk i Moskva. Informasjonen på emballasjen er skrevet på engelsk, og ikke et ord på russisk.

– De som forstår politisk teknologi, forstår også veldig tydelig at denne enkle tingen kontrollerer massene, forklarer Ruslan Ostsasjko, redaktør for den Putin-vennlige nyhetssiden PolitRussia, ifølge Vanity Fair.

Granskes av myndighetene

Mange foreldre og lærere i Russland skal nå være bekymret for effekten av spinnerne. Etter at innslaget ble vist på TV, har russiske forbrukermyndigheter erklært at de vil undersøke de «hypnotiserende» lekene nærmere.

Blant annet har de merket seg «den aggressive promoteringen av såkalte spinnere mot barn og tenåringer», og vil få forskere til å «studere effekten av spinnerne på barns helse, inkludert mulige negative konsekvenser», ifølge The Guardian.

I tillegg advarer Russlands svar på forbrukerombudet Rospotrebnadzor mot å kjøpe spinnere på gaten og sjekke dem for lukt av kjemikalier.

Også den Putin-vennlige nyhetskanalen Life hadde forrige uke en reportasje om farene ved spinnerne, kalt «Syv tragedier som rammet barn på grunn av spinnere», skriver The Guardian.

Opposisjonslederen er kritisk

President Vladimir Putins erkefiende Aleksej Navalnyj svarte på konspirasjonene med å legge ut en video av seg selv der han leker med en «fidget spinner» i rettssalen, skriver The New York Times.

Navalnyj skal ikke være spesielt fornøyd med etterforskningen, og skriver på bloggen sin at skattebetalernes penger går til at byråkrater, eller «en gjeng snyltere som henger rundt halsen på oss», skal granske spinnerne.

Spinnertrenden startet i USA, men også der er de en distraksjon for mange. En tredjedel av de største skolene i USA har forbudt spinnerne, ifølge CBS.

Blant de mer kjent barna som er sett med leketøyet er Donald Trumps sønn Barron, som ble filmet med leken i hånden på vei ut av presidentflyet Air Force One, kan blant andre Newsweek melde.