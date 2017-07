Dommerens datter og politimannen giftet seg. Deres rådyre bryllupsfest avslørte et av Russlands største problemer.

Skandalebryllupet i Kuban er døpt til alt fra «festen etter pesten».

Bryllupet til dommerens datter med 3–400 gjester fant sted i en av de dyreste restaurantene i Krasnodar, Galich-hallen.

Flere av Russlands største superstjerner ble fløyet inn for å opptre.

– Dette er så dyrt og velstående at paret aldri kan skille seg, ropte en begeistret taler, ifølge Kp.ru, som snakket med sjokkerte servitører.

Som så mange ganger før, klarte ikke russiske rikinger og deres venner å la være å skryte på sosiale medier, selv om flere skandaler burde ha lært at det er en ganske dårlig idé.

Moskovskaja Komsomolets

Byråkratens bryllupsfest

At oligarkene i Russland er ekstremt rike og at forskjellene mellom fattig og rik er den største i verdens 50 største økonomier, overrasker ingen russere.

Men at en enkel, vanlig dommer i en regionsdomstol kan arrangere fest anslått til over 16 millioner kroner, er vanskeligere å forstå.

Det tilsvarer 45 årslønninger for vertinnen, bryllupets sjef og brudens mor – dommer i Krasnodar regionsdomstol, Jelena Khakhaljeva.

Etterdønningene av «dommerbryllupet til Kuban» er så sterke i Russland at selv Kreml og president Vladimir Putin har vært nødt til å kommentere saken.

– Kreml har registrert hva som skjer, sa Putins talsmann Dmitrij Peskov, men la til at domstolen selv må etterforske saken.

Galich hall, Krasnodar

Klanene tar Russlands beste jord

En av årsakene til at saken vekker så sterke reaksjoner, er at dommeren ikke hadde noen høyere posisjon enn å være leder for «Komiteen for administrative saker».

Dommerens jobb har gått ut på å avgjøre eiendomstvister, selskapskonflikter og saker hvor småbønder blir raidet av klaner som overtar de beste jordbruksområdene i Russland. Hun var også med på å bestemme om juridiske dokumenter var gyldige eller ikke.

Flere lokale bønder har anklaget dommerens familie – og flere andre klaner – for å stjele deres land gjennom rettssaker og svindel.

– Pengestrømmene her er like store som i oljesektoren, sier advokat Mikael Benjasj til opposisjonsavisen Novaja Gazeta.

– Når dommere demonstrere slike at ultrahøye inntekter kan det provosere frem opptøyer og reiser alvorlig tvil om rettsvesenets uavhengighet, sier advokaten Dmitrij Agranovskij til avisen Kommersant.

Moskovskaja Gazeta.

Novaja Gazeta

Cудья из Краснодара устроила дочери свадьбу за $2 млн

Mindre tillit til Putins korrupsjonsinnsats

Ni av ti russere ser på korrupsjon Russlands nest viktigste problem – etter landets økonomi.

President Vladimir Putin scorer fortsatt skyhøyt på meningsmålingene. Men samtidig tror færre russere at han vil gjøre noe med korrupsjonen.

Andelen russere som er fornøyd med Putins innsats mot korrupsjon, har falt fra 62 prosent i 2015 til 49 prosent i 2017.

Etter Tyrkia er Russland det landet som dømmes oftest etter klager på dommerne i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, ifølge en rapport fra 2017.

Europarådet advarte i fjor om at manglende uavhengighet for dommerne er en av de største utfordringene for Russland.

Skjermfoto fra advokatens nettside

Fest i pestens tid

Blant de russiske superstjernene som sang for dommerens datter var Nikolai Baskov, Vera Bresjneva, Valery Meladze og kongen av russisk fløtepop Joseph Kobzon.

Et slikt stjernebeite ville gitt inntrykk selv på oligarkfest i rike Moskva.

– Dette er ikke bare en fest i pestens tid. Dette er å spytte oss alle i ansiktet, skrev advokaten Sergej Sjorin da han publiserte en video fra bryllupet på Instagram søndag.

Mandag var saken kjent for de fleste russere som følger med på nyheter i Russland etter store oppslag i både aviser og TV.

Saken viser også at russere flest forventer at det gjøres mer for å rydde opp i korrupsjonen i Russland, noe som har gitt seg utslag i flere store demonstrasjoner det siste halvåret.

Novaja Gazeta

– Venner og eks-mannen betalte

Etter at bryllupet ble kjent i hele Russland, avviser vertinnen og dommeren at det var hun som betalte for festen.

– Dette er brudd på personvernet og en hevn fordi jeg ikke har latt meg utpresse, sa dommeren til Rossijskaja Gazeta.

Hun avviste også at datteren fikk en Bentley i bursdagsgave, slik flere av bryllupsgjestene fortalte i etterkant.

Dommeren sa at hennes eks-mann, som hun skilte seg fra i 2004, betalte utgiftene. Superstjernene stilte opp som en vennetjeneste, hevdet hun.

Hennes nye svigersønn har ledet etterforskningen mot noen av Krasnodars rikeste forretningsmenn.

Dommerens sønn på 22 år ble i fjor den yngste representanten i regionens lovgivende forsamling.

– Hvem har rett til å bry seg om hva jeg gjør, sa dommerens georgiske eks-mann til Komsomolskaja Pravda.

– Jeg er bare en hederlig forretningsmann og betaler skatt.

I ettertid har russiske medier også stilt spørsmål ved om dommerens juridiske eksamen fra Tbilisi i 1991 egentlig er falsk. På den tiden ryktes det at en juridisk eksamen kunne kjøpes for noen kroner i Georgia.