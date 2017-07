Én drept og én skadet ved Israels ambassade i Jordan

Ingen flere detaljer er kjent, men ifølge BBC skal det være skadede.

En jordaner er drept og en israeler såret i angrepet, sier en kilde i sikkerhetsstyrkene til AFP.

En nettside tilknyttet den jordanske hæren melder om en voldelige hendelse i nærheten av ambassaden i Jordans hovedstad.

Nettstedet Hala Akhbar skriver søndag kveld at en israeler og en jordaner ble såret, og at hendelsen omfattet knivstikking og skyting.

Israels utenriksdepartement ville ikke umiddelbart kommentere meldingene overfor nyhetsbyrået AP.

BBC skriver at israelske myndigheter har innført begrensninger på hva medier i Israel kan rapportere om hendelsen, som ikke er nevnt på forsiden av noen av de engelskspråklige, israelske nettavisene.

Krangel

Omstendighetene rundt hendelsen er ikke avklart. Lokale medier melder at en krangel brøt ut mellom jordaneren og israeleren inne på ambassaden, og at dette endte med at jordaneren ble skutt to ganger i skulderen og israeleren knivstukket i brystet.

Hendelsen skjer i en tid der situasjonen i regionen er svært spent. Bakgrunnen er at Israel har installert metalldetektorer på Haram al-Sharif i Jerusalem, som er hellig både for jøder og muslimer. Tiltakene ble innført etter et angrep der to israelske politifolk ble drept.

Det er Jordan som har overoppsyn med moskeene på plassen som jøder kaller Tempelhøyden i det israelskokkuperte Øst-Jerusalem, og mange muslimer reagerer derfor på at Israel kontrollerer adgangen til stedet.

Fredag demonstrerte flere tusen jordanere mot Israel i Amman.