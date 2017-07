Tyrkias ambassadør om massearrestasjonene: «Dette er fremmed for dere i Norge, fordi dere ville ikke blitt utsatt for noe sånt»

– Det er et høyt antall?

– Det er et høyt antall, men det er et proporsjonalt tiltak mot et ekstraordinært stort nettverk av kriminell aktivitet.

Tyrkia koker ett år etter det mislykkede kuppforsøket 15. juli i fjor.

Politikere fra opposisjonspartier blir arrestert, sammen med akademikere, journalister og menneskerettsaktivister.

Totalt er 50.000 personer arrestert og 150.000 er blitt suspendert eller mistet jobben. Flere hundretusener tyrkere demonstrerte i Istanbul på søndag. Samtidig beskylder president Recep Tayyip Erdogan opposisjonen for å være terrortilhengere.

Situasjonen kan virke vanskelig å forstå med norske øyne. Den tyrkiske ambassadøren Esat Safak Göktürk insisterer på at man må forstå bakgrunnen til kuppmakerne for å kunne begripe hva som foregår i Tyrkia i dag.

– Hvorfor er antallet arresterte så høyt? Dersom du slår ned på et kuppforsøk så arresterer du bakmennene og tiltaler dem. Det vil ikke være mer enn noen tusen. Men myndighetene har rettet søkelyset mot hele organisasjonen bak, sier Göktürk i et intervju ved Tyrkias ambassade i Oslo.

15. juli i fjor kjørte stridsvogner ut i gatene i de tyrkiske storbyene Ankara og Istanbul. Veier og broer ble stengt, og kampfly fløy lavt over byen. Parlamentet og presidentpalasset ble bombet. Sivile ble skutt i gatene, og 249 ble drept. Bare timer senere fortalte tyrkiske myndigheter at kuppforsøket hadde blitt slått ned på.

Fakta: Kuppforsøket i Tyrkia * Kuppforsøket ble innledet av en fraksjon i det tyrkiske forsvaret 15. juli 2016. Gjennom natten var det kamper i hovedstaden Ankara og i Istanbul. Etter noen timer kunngjorde president Recep Tayyip Erdogan at kuppet var slått tilbake. * I alt 249 uskyldige ble drept. * Siden kuppoppgjøret er rundt 50.000 mennesker blitt pågrepet, mens over 100.000 er blitt oppsagt eller permittert. * Erdogan har utpekt den muslimske predikanten Fethullah Gülen som hovedmann bak kuppforsøket. Gülen nekter for å ha hatt noe med kuppforsøket å gjøre. Han bor i eksil i USA, og Tyrkia krever ham utlevert.

Går etter «konspiratører»

Ambassadøren skiller mellom de faktiske kuppmakerne og det tyrkiske myndigheter hevder er organisasjonen bak kuppet – Gülen-bevegelsen, som de omtaler som en terrororganisasjon. Organisasjonens hovedmål, ifølge Göktürk, er å ta over den tyrkiske stat og rive i stykker grunnloven. Det store flertallet av arrestantene er siktet for å undergrave staten, ikke for å ha deltatt i fjorårets kuppforsøk.

– Dette er fremmed for dere i Norge, fordi dere ville ikke blitt utsatt for noe sånt.

– Forræderi av høyeste grad

Göktürk var selv i Ankara under kuppforsøket. Han forteller at han merket nesten umiddelbart at dette kuppet var annerledes enn tidligere.

– Vi har opplevd flere militære kuppforsøk tidligere. Jeg var i voksen alder under kuppet i 1980 og barn under tidligere forsøk. Dette lignet ikke på tidligere kupp slik vi har opplevd dem. Det var blodig og barbarisk.

Tidligere kuppforsøk har foregått «uten at en eneste nese har blødd», slik ambassadøren forteller det. Kvelden i Ankara sitter fortsatt klart igjen i minnet.

– Kan du forestille deg at sivile som protesterte i gatene ble skutt? Først med maskingevær, så med militære fly og artilleri. De angrep forsvarsløse mennesker. Dette er mer enn vold. Dette er forræderi av høyeste grad, sier han.

Kryptert kommunikasjon

Nå har 78 av rettssakene mot de tiltalte kuppmakerne og konspiratørene startet, forteller ambassadøren. En del av bevisene mot de tiltalte er medlemskap av en kryptert kommunikasjonstjeneste, som heter ByLock. Flere titalls tusen tyrkere har lastet ned appen. Det i seg selv kan være grunnlag for mistanke.

– Det er ikke ulovlig i Tyrkia å laste ned en chatte-app?

– Dette er ikke en slik type app. Dette er et mafianettverk som bruker kryptert kommunikasjon. Dersom norske myndigheter oppdager en kriminell organisasjon som bruker en kryptert app, vil de også gå etter brukerne.

– Er det ulovlig å være med i en bevegelse eller være tilhenger av Fethullah Gülen, uten å være en aktiv del av kuppet?

– Disse har alle vært involvert på et vis i å undergrave staten.

– Kan du gi et eksempel?

– Forbrytelsen er ikke bare kuppforsøket. Men forbrytelser er blitt begått av disse medlemmene i staten.

– Og hvilke forbrytelser er det?

– La meg understreke et poeng: Domstolene hadde allerede avdekket de fleste medlemmene og forbrytelsene til Gülen-bevegelsen før kuppforsøket. Etter sommeren fikk vi en stor mengde med nye beviser. Det tillot domstolene å avgjøre i hvilken grad disse medlemmene er skyldige i å undergrave staten, sier Göktürk.

Folket står sammen

Det siste året har skapt en dyp splid mellom de politiske partiene, og retorikken er knallhard. Göktürk sier han ikke kan kommentere terroranklagene til president Erdogan, men mener at denne splittelsen ikke gjenspeiler stemningen blant innbyggerne.

– I dagens atmosfære blir sidene mer polariserte, men bak disse politiske skillelinjene er det tyrkiske folket mer vennlige overfor hverandre.

Han mener at den fredelige demonstrasjonen startet av opposisjonsleder Kemal Kiliçdaroglu i forrige måned, viser frem modenheten til tyrkerne. Partilederen gikk den 450 kilometer lange veien mellom Ankara til Istanbul til fots. Budskapet var «adalet», rettferdighet. Titusener fulgte ham på veien, og hundretusener møtte opp på demonstrasjonen i Istanbul.

– Vi er et demokratisk samfunn, men riktignok ikke et perfekt ett. Opposisjonslederen startet denne demonstrasjonen etter at en av hans partifeller ble arrestert. Det er hans fulle rett.

Han tror demonstrasjonen, og hvordan den er blitt mottatt, signaliserer noe på tvers av politiske skillelinjer. Tyrkere er dedikert til demokratiet. Det viste også de sivile tyrkerne som fylte opp gatene og sto opp mot kuppmakerne i fjor, mener han.

– Jeg tror ikke et eventuelt nytt kuppforsøk har noen mulighet for å lykkes, i hvert fall ikke i det lange løp, sier han.