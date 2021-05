Hæren i Nepal går fra dør til dør på leting etter koronadøde

Forrige måned ble det registrert 150 nye tilfeller på ett døgn i Nepal. Lørdag var tallet drøye 8500.

De nepalske soldatene gir en siste hilsen før likene til koronadøde kremeres ved Pashupatinath-tempelet i Katmandu i Nepal 7. mai. Foto: Niranjan Shrestha, AP / NTB

Dermed er det registrert over en halv million tilfeller blant fjellandets 30 millioner innbyggere, melder The Katmandu Post.

Men mørketallene antas å være store, og Nepal, et av verdens fattigste land, har langt fra nok sykehussenger og oksygen til koronasyke, skriver Sky News.

Kanalen har fått tilgang til koronaavdelingen på Tribhuvan-universitetssykehuset i hovedstaden Katmandu.

– De siste fire ukene har vi hatt enorme tall på nye tilfeller. Vi er under et veldig stort press, og alle legene våre er i full beredskap, Sier Niraj Bam, spesialist i luftveismedisin ved sykehuset.

– Det er veldig skremmende. Vi var ikke godt nok forberedt på sykehuset, og dette er langt over det vi ventet, føyer han til.

Foto: Niranjan Shrestha, AP / NTB Én etter en trilles likene ut fra sykehuset Likene brennes utendørs Pasienter får behandling utenfor sykehuset i Katmandu

Indisk variant

Sykehuset er fullt. Et telt er satt opp utenfor for å øke tilbudet, men også her begynner det å bli knapt om plass.

Folk dør i hjemmene sine, og hæren er satt inn for å saumfare hus og frakte bort døde. Lik brennes ved store utendørskrematorier.

Det er et bilde vi allerede kjenner fra India. Og det er nettopp den indiske virusvarianten som får skylden for smitteoppblomstringen i Nepal. Varianten antas å ha krøpet nordover, etter å ha overveldet India og landets myndigheter og helsetjenester.

Samtidig herjer en politisk krise. Lørdag ble nasjonalforsamlingen oppløst for andre gang på fem måneder, melder The New York Times.

Årsaken er at statsminister Khadga Prasad Sharma Oli ikke har klart å danne regjering. President Bidya Devi Bhandari kunngjorde at nye valg skal holdes i November.

Everest-utbrudd

Viruset har også nådd Mount Everest. Minst 100 mennesker er blitt koronasmittet, ifølge en østerriksk fjellfører som selv har avlyst en ekspedisjon.

Lukas Furtenbach beskrev situasjonen til nyhetsbyrået AP i Nepals hovedstad Katmandu lørdag.

Fjellklatrer Lukas Furtenbach fortalte lørdag om et stort smitteutbrudd blant klatrerne på Mount Everest. Foto: Bikram Rai, AP / NTB

Anslaget på 100 smittede er basert på informasjon fra piloter, forsikringsselskaper, leger og ekspedisjonsledere.

Furtenbach mener det er minst hundre smittede og kanskje så mange som 200 i Base Camp, på vei opp på fjellet, ifølge avisen The Guardian. Anslaget er ikke bekreftet av andre kilder.