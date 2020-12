Boris Johnson er under sterkt press. Hele England kan bli stengt ned rundt nyttår.

Forskere sier titusener av liv kan gå tapt. De ber om nedstengning av hele England.

Londons hovedgate Oxford Street er nesten folketom. Innbyggerne er bedt om å holde seg hjemme. Foto: Stefan Rousseau / PA

Én time siden

Over 40 land i hele verden har fullt eller delvis stanset flyvninger fra Storbritannia, etter at det ble kjent at en britisk koronavirus-variant sprer seg i Sørøst-England.

Det er anslått at den nye virusvarianten kan være inntil 70 prosent mer smittsom enn det vanlige koronaviruset.

Tyskland har kansellert alle passasjerflyvninger frem til 31. desember, mens Spania har stanset flyvninger derfra på ubestemt tid. Norge stanset alle direkteflyvninger fra Storbritannia i to døgn fra mandag.

Statsministeren er under press

For å begrense smitten innførte Storbritannia restriksjoner i deler av landet. De ble innført i London og sørøstlige og østlige England.

I november var London en av regionene med lavest smittetrykk i Storbritannia, men dette har endret seg fullstendig de siste ukene.

Innbyggerne i London blir bedt om å holde seg hjemme. Foto: KEVIN COOMBS / X00066

Tiltakene, som er på såkalt nivå 4, trådte i kraft søndag.

Tiltakene i Storbritannia er delt inn i ulike nivåer i et trinnsystem, og dette er det strengeste nivået som er innført.

Rundt 16 millioner briter berøres av det nå.

Innbyggerne i disse områdene må bli hjemme og unngå ikke-nødvendige turer på butikken. De får heller ikke overnatte hos andre og må unngå å reise inn eller ut av nivå-fire-områder.

Denne grafen viser et gjennomsnitt av antallet korona-smittede i hele Storbritannia:

Myndighetene har sagt at målet er å hindre at viruset sprer seg.

I resten av Storbritannia kan inntil tre husstander møte hverandre, men kun på første juledag.

Men det er ikke nok at tiltakene innføres i enkelte områder i England, mener flere forskere. Statsminister Boris Johnson er nå under sterkt press, skriver blant andre The Guardian.

Lege og forsker Patrick Vallance sier at enda flere vil bli smittet etter å ha vært sammen i julen. På mandag talte han på en pressekonferanse sammen med statsminister Johnson.

Statsminister Boris Johnson. Foto: Tolga Akmen / AFP Pool

Kritisk fase av pandemien

Den nye virusvarianten finnes i hele Storbritannia, unntatt Nord-Irland. Men den er mest utbredt i London, sørøst og øst i England. I andre deler av landet ser den ikke ut til å ha spredt seg så mye.

Andrew Hayward er professor ved University College London og en av regjeringens rådgivere.

– Vi er inne i en kritisk fase av pandemien, sier han til The Guardian. Han legger til at han mener nivå 4 bør gjelde hele landet for å hindre stor spredning til flere områder.

Myndighetenes vitenskapelige rådgivere advarer mot å sitte stille i båten. De mener «passivitet kan koste titusener av liv og gjøre at man risikerer en økonomisk, menneskelig og sosial katastrofe».

Nå kan det ser ut som myndighetene endrer taktikk. I løpet av onsdag er det ventet at de vil informere om at store deler av England blir stengt ned rundt nyttår, slik London allerede er. Det skriver Sky News.

Denne grafen viser et gjennomsnitt av antall korona-dødsfall i Storbritannia:

Vinglete opptreden

Statsminister Boris Johnson har i løpet av pandemien blitt kritisert for vinglete opptreden.

Den nye virusvarianten ble oppdaget første gang i september.

Ifølge den britiske helseministeren Matt Hancock ble regjeringen gitt det fulle bildet av situasjonen først fredag 18. desember. Men opposisjonslederen Keir Starmer i Labour-partiet sier alarmklokkene har ringt i ukevis, ifølge The Independent.

Han mener statsministeren, som først mente det var inhumant å avlyse julen, har sviktet i håndteringen.

– Atter en gang ventet statsministeren til ellevte time før han tok en beslutning, sa Keir Starmer på en pressekonferanse søndag.